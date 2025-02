Τραμπ – Γάζα: Μαζεύει τις δηλώσεις το προέδρου το επιτελείο του

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στις πρώτες 19 ημέρες της προεδρίας του, έχει υπογράψει πλήθος προεδρικών διαταγμάτων και non papers, με το επιτελείο του να προσπαθεί να διευκρινίσει τις προθέσεις και τις πολιτικές του. Ο τρόπος άσκησης πολιτικής του Τραμπ ακολουθεί το επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο τον έχει καταστήσει ως τον Πρόεδρο – επιχειρηματία, ένα νέο υβρίδιο ηγεσίας που εισήγαγε το 2016. Η προσέγγισή του, ωστόσο, μετατρέπεται σε ζήτημα όταν εφαρμόζεται στη διεθνή πολιτική σκηνή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη δήλωσή του για τη Γάζα, που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση. Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως η περιοχή θα περάσει σε αμερικανικά χέρια, αφήνοντας ακόμη και τον στενό του σύμμαχο, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έκπληκτο. Παρά την αρχική του δήλωση, ακολούθησαν clarifications από τον Λευκό Οίκο μέσω non papers, διευκρινίζοντας πως οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατό στη Γάζα ούτε θα δεσμευτούν οικονομικά για την ανοικοδόμησή της. Οι εξαγγελίες του για τη μετατροπή της περιοχής σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» παραμένουν ασαφείς, χωρίς σχέδιο για την υλοποίησή τους.

Η στάση του Τραμπ δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος ενός γενικότερου προτύπου ηγεσίας που χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτες δηλώσεις και απότομες αλλαγές πλεύσης. Το γεγονός ότι δεν φοβάται να αμφισβητήσει καθιερωμένες πρακτικές και να προτείνει αντισυμβατικές λύσεις τον έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή σε συγκεκριμένα τμήματα της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά και… επικίνδυνο για τη διεθνή σταθερότητα. Η προσέγγισή του βασίζεται σε μια διαπραγματευτική στρατηγική που προσομοιάζει περισσότερο σε επιχειρηματικές τακτικές, όπου η τολμηρή τοποθέτηση προηγείται της μετέπειτα εξομάλυνσης των όρων.

Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει πλέον την προεδρία του Τραμπ με αυξημένη επιφυλακτικότητα, καθώς οι επιπτώσεις των πολιτικών του δεν περιορίζονται μόνο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το παράδειγμα της Γάζας αποδεικνύει πως η προσέγγισή του σε κρίσιμα ζητήματα ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να λύσει. Αντί να επιδιώξει μια μακροπρόθεσμη λύση βασισμένη στη διπλωματία, επιλέγει να προκαλεί αναταραχή, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το τι επιδιώκει πραγματικά να πετύχει. Ο Τραμπ έχει αποδείξει πως δεν διστάζει να κάνει δηλώσεις ακόμη και για θέματα στα οποία δεν διαθέτει πλήρη γνώση, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσέγγισή του «be bold and then see» μπορεί να λειτουργεί στην επιχειρηματική του στρατηγική, αλλά δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους όταν εφαρμόζεται σε ευαίσθητες γεωπολιτικές κρίσεις, όπως αυτή στη Μέση Ανατολή ή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εάν η τάση αυτή συνεχιστεί, ο κόσμος ενδέχεται να εισέλθει σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, με τις ισορροπίες της διεθνούς πολιτικής να δοκιμάζονται σε νέα επίπεδα ακραίων αντιθέσεων.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τάχθηκε ξανά υπέρ του σχεδίου που πρότεινε ο Αμερικανόςπρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, παρά τη θύελλα αντιδράσεων σε διεθνές επίπεδο.

🇮🇱📺 — Israeli PM Netanyahu to Fox News on Trump’s ‘Taking Over Gaza’ Plan:

“This is the first good idea that I have heard, it’s a remarkable idea and I think it should be really pursued, examined.. and done” pic.twitter.com/SFpgYNqRZ5

