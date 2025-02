Η Ζιζέλ γέννησε: Μητέρα για τρίτη φορά η 44χρονη

Η Ζιζέλ υποδέχτηκε το τρίτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Χοακίμ Βαλέντε. Η είδηση της εγκυμοσύνης της έγινε γνωστή τον περασμένο Οκτώβριο. Σύμφωνα με το TMZ, το διάσημο μοντέλο, που διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, έφερε στον κόσμο το νέο μέλος της οικογένειάς της πριν από λίγες εβδομάδες. Η 44χρονη Ζιζέλ έχει επίσης έναν 15χρονο γιο, τον Μπέντζαμιν, και μία 12χρονη κόρη, τη Βίβιαν, από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι. Επιπλέον, μοιράζεται την κηδεμονία του 17χρονου γιου του σταρ του NFL, που είχε αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του, Μπρίτζετ Μόιναχαν.

Gisele Bundchen gives birth: Supermodel welcomes first child with Joaquim Valente 2 years after Tom Brady split https://t.co/dx5jxX2JpN

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 5, 2025