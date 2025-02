Time – Έλον Μασκ: Η αντίδραση του Τραμπ για το εξώφυλλο του περιοδικού

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε ερώτηση για το πρωτοσέλιδο του περιοδικού “Time”, το οποίο απεικόνιζε τον Έλον Μασκ να κάθεται στο Οβάλ Γραφείο, συμβολίζοντας την ισχυρή επιρροή που φέρεται να έχει αποκτήσει στον Λευκό Οίκο και την ελευθερία που του έχει δοθεί στις περικοπές δαπανών.

President Musk at the Decision Table in the Oval Office.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστός για τις αιχμηρές και ειρωνικές αντιδράσεις του προς τα ΜΜΕ, απάντησε χωρίς να σχολιάσει ευθέως το εξώφυλλο, λέγοντας με εμφανή διάθεση ειρωνείας: «Κυκλοφορεί ακόμα το περιοδικό; Ούτε που το γνώριζα αυτό», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους. Το “Time”, ένα από τα πιο ιστορικά περιοδικά στις ΗΠΑ, ιδρύθηκε το 1923 και μέχρι το 2020 κυκλοφορούσε κάθε εβδομάδα. Από τότε, εκδίδεται ανά δύο εβδομάδες.

Παρά τις διαχρονικές επιθέσεις του Τραμπ στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το “Time” τον έχει αναδείξει «Πρόσωπο της Χρονιάς» δύο φορές, το 2016, όταν εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος των ΗΠΑ, και το 2024, όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία. Το εξώφυλλο με τον Έλον Μασκ αναζωπυρώνει τις συζητήσεις για τη στενή σχέση του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία με τον Τραμπ, καθώς και τον ρόλο που φαίνεται να παίζει στις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Trump comments on TIME’s new cover with Elon Musk:

Is TIME magazine still in business? I didn’t even know that. https://t.co/CzkCh5XyER pic.twitter.com/KSHzVPNgi4

— Clash Report (@clashreport) February 7, 2025