Μπιάνκα Σενσόρι Grammy: Η πρώην του Κάνιε Γουέστ Τζούλια Φοξ, τρολάρει την νυν για τη γυμνή εμφάνιση

Η Τζούλια Φοξ, πρώην σύντροφος του Κάνιε Γουέστ, δεν άφησε ασχολίαστη τη γυμνή εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι στα Grammy, επιλέγοντας να τη σατιρίσει με τον δικό της τρόπο κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

Το ζευγάρι, Κάνιε και Μπιάνκα, προκάλεσε αίσθηση στα βραβεία Grammy όταν η αρχιτέκτονας εμφανίστηκε με ένα διάφανο φόρεμα, χωρίς εσώρουχα, κάτω από ένα μαύρο γούνινο παλτό, το οποίο έβγαλε, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία. Η εμφάνιση αυτή πυροδότησε αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες των social media να θεωρούν ότι το ζευγάρι ξεπέρασε τα όρια, ζητώντας ακόμα και τον αποκλεισμό τους από μελλοντικές εκδηλώσεις.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Τζούλια Φοξ έδωσε τη δική της απάντηση μέσα από τη μόδα.

Κατά τη διάρκεια του σόου “I Only Wear MAC” στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, η 35χρονη μοντέλο και ηθοποιός εμφανίστηκε με μια μπεζ καμπαρντίνα, την οποία άνοιξε μπροστά στις κάμερες, αποκαλύπτοντας ένα τοπ που έμοιαζε με γυμνό στήθος. Η faux-topless εμφάνιση της Τζούλιας θεωρήθηκε σαφής παρωδία της εμφάνισης της Σενσόρι, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν έξυπνη και χιουμοριστική απάντηση στο στυλ της νέας συζύγου του Κάνιε.

Η σύντομη σχέση της Τζούλια Φοξ με τον Κάνιε Γουέστ

Η Τζούλια Φοξ και ο Κάνιε Γουέστ ήταν ζευγάρι για λίγες εβδομάδες στις αρχές του 2022, σε μια σχέση που απασχόλησε ιδιαίτερα τα media. Η ίδια έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τη σχέση αυτή, ενώ μετά τον χωρισμό τους, ο ράπερ ξεκίνησε τη σχέση του με την Μπιάνκα Σενσόρι, η οποία αργότερα έγινε σύζυγός του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλοί θαυμαστές του Κάνιε Γουέστ έχουν επισημάνει την εκπληκτική ομοιότητα ανάμεσα στην Τζούλια και την Μπιάνκα, όχι μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά και στην αισθητική τους.