Ντρου Μπάριμορ: Αποκάλυψε με ποιον διάσημο ηθοποιό έχει δώσει το καλύτερο φιλί

Η Ντρου Μπάριμορ μίλησε στο Watch What Happens Live και τον Άντι Κοέν για τον κινηματογραφικό της παρτενέρ Άνταμ Σάντλερ, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους διατηρούν μια ιδιαίτερη σχέση θαυμασμού και φιλίας, παρά το γεγονός ότι στην οθόνη έχουν ενσαρκώσει ερωτευμένα ζευγάρια σε τρεις ταινίες. Όταν ρωτήθηκε για το καλύτερο κινηματογραφικό φιλί που έχει δώσει, η Μπάριμορ αναφέρθηκε αμέσως στον Άνταμ Σάντλερ. «Λατρεύω που εγώ και ο Άνταμ είμαστε τόσο πλατωνικοί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η σχέση τους δεν βασίζεται στη σωματική έλξη, αλλά σε έναν βαθύτερο σεβασμό και θαυμασμό. Ανέφερε, μάλιστα, ότι η σύζυγος του Σάντλερ, Τζάκι, είναι αγαπημένη της φίλη και δεν υπήρξε ποτέ ζήλια μεταξύ τους. «Δεν βγαίναμε ποτέ, η σύζυγός του είναι φίλη μου, αλλά λατρεύω να παίζω μαζί του σε ταινίες γιατί πιστεύω ότι εκπροσωπούμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τη σέξι χημεία. Εκπροσωπούμε τον αληθινό θαυμασμό για έναν άλλον άνθρωπο».

adam sandler & drew barrymore at the wedding singer premiere after party pic.twitter.com/mmGcgUVDMh — mariah ♡ (@voguessangel) November 11, 2021

Οι τρεις μεγάλες κινηματογραφικές τους επιτυχίες

Η Ντρου Μπάριμορ και ο Άνταμ Σάντλερ έχουν συνεργαστεί σε τρεις ρομαντικές κομεντί που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία:

The Wedding Singer (1998) – Η πρώτη τους συνάντηση στη μεγάλη οθόνη, όπου ενσάρκωσαν ένα ερωτικό ζευγάρι με φόντο τη δεκαετία του ’80. Η ταινία έκανε 123,3 εκατομμύρια δολάρια στο box office και απέσπασε θετικές κριτικές με 72% στο Rotten Tomatoes.

50 First Dates (2004) – Μία από τις πιο αγαπημένες ρομαντικές κομεντί, με εισπράξεις 198,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά χαμηλότερη βαθμολογία 45% στο Rotten Tomatoes.

Drew Barrymore and Adam Sandler in 50 First Dates (2004) pic.twitter.com/PrmmJN45QP — Frame Found (@framefound) January 29, 2022

Blended (2014) – Η τρίτη τους συνεργασία, που συγκέντρωσε 128 εκατομμύρια δολάρια στο box office, αλλά απογοήτευσε τους κριτικούς με μόλις 15% στο Rotten Tomatoes.

Ο Άνταμ Σάντλερ είχε αναφέρει σε συνέντευξή του το 2014, στην εκπομπή της Έλεν ΝτιΤζένερις, πως η σύζυγός του Τζάκι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις ρομαντικές σκηνές του με την Μπάριμορ. «Το καλύτερο είναι ότι η σύζυγός μου λατρεύει τόσο πολύ τη Ντρου, που δεν υπάρχει καθόλου ζήλια. Είναι απλά σε φάση: “πήγαινε, μπες μέσα!”», είχε δηλώσει χαριτολογώντας. Αποκάλυψε, ωστόσο, ότι η Τζάκι τον προέτρεπε να βάλει περισσότερη ενέργεια στις σκηνές φιλιού, λέγοντάς του: «Σε παρακαλώ, για χάρη των γυναικών, μπες εκεί μέσα και δείξε λίγη περισσότερη ζωντάνια!»

Η Ντρου Μπάριμορ αποκάλυψε, επίσης, ότι πρόσφατα έπιασε τη 16χρονη κόρη του Σάντλερ, Σάνι, να βλέπει το «50 First Dates» μαζί με τις δικές της κόρες, Φράνκι (10 ετών) και Όλιβ (12 ετών). «Τους είπα, “σοβαρά τώρα; Είστε σίγουρες ότι θέλετε να το δείτε αυτή τη στιγμή;” Και μου απάντησαν, “ναι!”», εξήγησε, προσθέτοντας ότι ήταν μια συγκινητική στιγμή να βλέπει τα παιδιά τους να παρακολουθούν τις ταινίες τους μαζί.