Τραμπ – Ουκρανία: Έτοιμος για συζήτηση ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την προθυμία του να διαπραγματευτεί συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας πρόσβαση σε σπάνιες γαίες και LNG, με αντάλλαγμα την αμερικανική υποστήριξη. Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε χάρτη με τα τεράστια κοιτάσματα ορυκτών της χώρας του, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική τους σημασία. Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι λιγότερο από το 20% των ουκρανικών ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων σπάνιων γαιών, βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, προειδοποιώντας πως η Μόσχα θα μπορούσε να τα διαθέσει σε συμμάχους της, όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Στόχος του Κιέβου είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων για την εκμετάλλευση αυτών των πόρων, ώστε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση έναντι της Ρωσίας.

Η Ουκρανία διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα τιτανίου στην Ευρώπη, καθώς και σημαντικά αποθέματα ουρανίου, κρίσιμα για την αμυντική και πυρηνική βιομηχανία. Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι δεν προτείνει την πώληση αυτών των πόρων, αλλά μια στρατηγική συνεργασία, με τις ΗΠΑ να έχουν προτεραιότητα λόγω της σημαντικής τους συνεισφοράς. Παράλληλα, συζητείται η αξιοποίηση των υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου της Ουκρανίας για την αποθήκευση LNG από τις ΗΠΑ, με στόχο η χώρα να καταστεί ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη. Ο Ζελένσκι δήλωσε πως είναι έτοιμος να υπογράψει σχετικές συμφωνίες. Η συνέντευξη του Ουκρανού προέδρου πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου επιδιώκει να συναντηθεί με τον Τραμπ, πριν ο Αμερικανός ηγέτης συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Strong security always has many elements, and each one matters. Ukraine possesses some of the largest strategic resource reserves in Europe, and protecting Ukraine also means protecting these resources. Resources that can either strengthen our state and our partners—or Russia and… pic.twitter.com/EcRCYRiGkm

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2025