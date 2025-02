Σάκκαρη Κατάρ: Προκρίθηκε στον 2ο γύρο και αντιμετωπίζει την Σβιόντεκ

Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την πρόκρισή της στον 2ο γύρο του Qatar Open, παρά το δύσκολο ξεκίνημα της αναμέτρησης στη Ντόχα.

Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Ρουμάνα Έλενα Γκαμπριέλα Ρούσε (Νο 51 στον κόσμο), η οποία αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα στο τρίτο σετ λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Maria Sakkari is through to the next round as Ruse retires due to injury.

Final Score: 4-6, 6-3, 4-0 RET.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/Ety9xAAIuo

— wta (@WTA) February 9, 2025