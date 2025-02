Απελευθέρωση ομήρων Χαμάς: Τον άφησαν ελεύθερο και έμαθε ότι δολοφόνησαν την οικογένειά του

Η επιστροφή του Ελί Σαραμπί από τη Γάζα στο Ισραήλ συνοδεύτηκε από μια σκληρή αλήθεια. Ο πρώην όμηρος, που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς, συναντήθηκε συγκινημένος με τη μητέρα και την αδελφή του, οι οποίες τον υποδέχθηκαν με δάκρυα στα μάτια. Όμως, αμέσως μετά, έπρεπε να του αποκαλύψουν μια τραγική πραγματικότητα: η σύζυγός του και οι δύο έφηβες κόρες του είχαν δολοφονηθεί στο κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου 2023. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο ίδιος αγνοούσε την τραγική τους μοίρα.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Σαραμπί είχε ζητήσει να συναντήσει την οικογένειά του αμέσως μετά την απελευθέρωσή του. Η μητέρα του ήταν αυτή που ανέλαβε να του πει την αλήθεια, καθώς την ημέρα της απαγωγής του, η οικογένειά του είχε ήδη χάσει τη ζωή της.

This was Eli Sharabi’s beautiful family. 💔

Hamas murdered his wife and two daughters, then violently dragged him to Gaza, where they starved and tortured him for almost 500 days.

Never forget what they did to him. pic.twitter.com/TXGEKz9WqC

— Israel ישראל (@Israel) February 8, 2025