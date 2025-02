Σάκκαρη Ντόχα: Αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια

Η Ίγκα Σβιόντεκ έβαλε φρένο στη Μαρία Σάκκαρη στη Ντόχα, επικρατώντας με 6-3, 6-2 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε με αυτοπεποίθηση τον αγώνα, αποκτώντας προβάδισμα 3-2 στο πρώτο σετ. Ωστόσο, η Σβιόντεκ, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη, αντέδρασε με εντυπωσιακή συνέπεια, κατακτώντας οκτώ συνεχόμενα games και ανατρέποντας πλήρως τη ροή της αναμέτρησης.

Η Σάκκαρη, παρά τις καλές στιγμές της στο παιχνίδι, δεν κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση και γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα της από την Πολωνή πρωταθλήτρια, την οποία είχε νικήσει τρεις φορές στο παρελθόν. Παρά την απογοήτευση, η Ελληνίδα τενίστρια συνεχίζει τη μάχη της στα επόμενα τουρνουά, με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες.

The campaign continues 🏃‍♀️💨@iga_swiatek defeats Sakkari in straight sets 6-3, 6-2.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/7lZBjeRnia

