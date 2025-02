Κέντρικ Λαμάρ Super Bowl: Έπαιξε στο ημίχρονο το «Not Like Us»

Το Halftime Show του Super Bowl LIX στο Superdome της Νέας Ορλεάνης αποτέλεσε για ακόμα μια φορά σημείο αναφοράς, με τον Κέντρικ Λαμάρ να προσφέρει μια εκρηκτική εμφάνιση που κέρδισε το κοινό στη διάρκεια της ανάπαυλας του αγώνα μεταξύ των Kansas City Chiefs και των Philadelphia Eagles. Η βραδιά ξεκίνησε με τον ηθοποιό Σάμουελ Τζάκσον, ο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή ντυμένος ως «Θείος Σαμ». Στη συνέχεια, ο 37χρονος Αμερικανός ράπερ, που λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αποσπάσει πέντε βραβεία Grammy, έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο σκυμμένος πάνω σε ένα Buick GNX του 1987, το οποίο αποτελεί και τον τίτλο του άλμπουμ του που κυκλοφόρησε πέρυσι. Ο Λαμάρ ξεκίνησε το σόου του με το «Squabble Up», ακολουθώντας με τη μεγάλη του επιτυχία «Humble», ενώ συνοδευόταν από χορευτές ντυμένους σε μαύρο, λευκό και κόκκινο. Στη συνέχεια, ερμήνευσε το «DNA», διατηρώντας τη δυναμική του στην σκηνή.

Σε μια ξεχωριστή στιγμή, στο πλευρό του Λαμάρ εμφανίστηκε η SZA, η οποία είναι μακροχρόνια συνεργάτιδά του και βραβευμένη με Grammy. Ντυμένη στα κόκκινα, η SZA ερμήνευσε μαζί του τα τραγούδια «All the Stars» και «Luther», με το κοινό να αποθεώνει τη χημεία τους στη σκηνή. Οι δύο καλλιτέχνες αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν μια κοινή περιοδεία, γεγονός που έκανε την εμφάνισή τους στο Super Bowl ακόμη πιο ξεχωριστή. Παρά την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, αυτό που όλοι περίμεναν ήταν το εάν ο Λαμάρ θα ερμήνευε το «Not Like Us», το κομμάτι που αποτελεί ευθεία επίθεση στον Drake, εν μέσω της συνεχιζόμενης διαμάχης μεταξύ των δύο ράπερ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Λαμάρ έπαιζε με το κοινό, προκαλώντας τους αρκετές φορές με αποσπάσματα του ρυθμού του τραγουδιού, χωρίς όμως να προχωρά στους στίχους. Τελικά, αποφάσισε να ερμηνεύσει το τραγούδι, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά. Ωστόσο, προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή, κόβοντας τη λέξη «παιδόφιλος», αφήνοντας όμως άθικτους άλλους στίχους, όπως τον viral στίχο «Trying to strike a chord and it’s probably A minorrrrr», που ξεσήκωσε το στάδιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Drake έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση εναντίον της δισκογραφικής του εταιρείας, UMG Recordings, για δυσφήμιση, ζητώντας αποζημίωση σχετικά με το κομμάτι που τον κατηγορεί για παιδοφιλία.

Πριν την έναρξη του Super Bowl, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει σημαντικές μουσικές ερμηνείες:

JUST IN: Crowd roars as the camera pans to President Trump while Jon Batiste sings the National Anthem at Super Bowl LIX in New Orleans.

🇺🇸 pic.twitter.com/2oD6DwVqOI

— Kyle Becker (@surenewz) February 10, 2025