Ρίτσαρντ Γκιρ για Τραμπ: «Έχουμε έναν νταή και κακοποιό για πρόεδρο στις ΗΠΑ»

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ τιμήθηκε με το βραβείο συνολικής προσφοράς στον κινηματογράφο από την Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου στα Βραβεία Goya. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Palacio de Congresos de Granada, ο διάσημος ηθοποιός δεν περιορίστηκε σε ευχαριστίες, αλλά προχώρησε και σε ηχηρή τοποθέτηση για τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Γκιρ, με τον Αντόνιο Μπαντέρας στο πλευρό του, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την πολιτική κατάσταση στην πατρίδα του. Αναφέρθηκε στη διαίρεση που παρατηρείται στην κοινωνία και στην κυριαρχία της «ανόητης φυλετικής νοοτροπίας». Χαρακτήρισε τον τότε Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ως «νταή και κακοποιό» και προειδοποίησε για την άνοδο του αυταρχισμού διεθνώς.

Richard Gere, “We have a bully and a thug who is President of the United States”

“But it’s not just in the US, it’s everywhere”

“I read a really moving letter in the NY Times from a gentleman in Hungary. The slippery slope of how this happens everywhere”

“Authoritarianism… pic.twitter.com/uuVv9lVVlC

— Farrukh (@implausibleblog) February 9, 2025