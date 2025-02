Super Bowl 2025 Taylor Swift: Αποδοκίμασαν τη διάσημη τραγουδίστρια

Ένα σπάνιο και μάλλον αναπάντεχο σκηνικό βίωσε η Τέιλορ Σουίφτ κατά τη διάρκεια του Super Bowl LIX, όταν βρέθηκε στο επίκεντρο αποδοκιμασιών από το πλήθος.

Η αντίδραση αυτή, ωστόσο, δεν αποτέλεσε έκπληξη, δεδομένης της σχέσης της διάσημης τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλτσι, σταρ των Kansas City Chiefs, καθώς και της ισχυρής παρουσίας οπαδών των Philadelphia Eagles, οι οποίοι πανηγύριζαν τη νίκη της ομάδας τους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, τη στιγμή που η κάμερα εστίασε στην Τέιλορ Σουίφτ και η εικόνα της εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του σταδίου, ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες.

Η ίδια φάνηκε αιφνιδιασμένη από την αντίδραση, όπως προδίδουν οι εκφράσεις του προσώπου της, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω σημασία στο περιστατικό.

I love you @taylorswift13 dont listen to those booo!!

— Serena Williams (@serenawilliams) February 9, 2025