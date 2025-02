Τραμπ – Γάζα: Με «κόλαση» απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ αν δεν απελευθερωθούν οι 12 όμηροι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί σε «κόλαση» εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ήρθαν ως απάντηση στην απειλή του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ότι θα αναβάλει επ’ αόριστον την προσεχή ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, λόγω παραβίασης της συμφωνίας από το Ισραήλ.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη δώσει εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν «για όλα τα σενάρια», ενώ ενισχύονται τα στρατεύματα στη ζώνη γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στις 19 Ιανουαρίου, μετά από 15 μήνες πολέμου. Σύμφωνα με την υπάρχουσα συμφωνία ανταλλαγής, η πρώτη φάση διάρκειας έξι εβδομάδων προβλέπει την απελευθέρωση 33 ομήρων, μεταξύ αυτών 8 που θεωρούνται νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 1.900 Παλαιστινίων. Ωστόσο, η πρόοδος της εφαρμογής της έχει παγώσει, καθώς απομένουν ακόμα 73 όμηροι, από τους οποίους 34 θεωρούνται νεκροί.

🚨 PRESIDENT TRUMP: “If all of the hostages are not returned by Saturday at 12 o’clock, I would say cancel it and all bets are off… All of them. Not in drips and drabs.” pic.twitter.com/MozJATMKRy

