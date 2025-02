Τραμπ για Ουκρανία: «Μπορεί να γίνει ρωσική κάποια μέρα, μπορεί και όχι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News τη Δευτέρα (10/2), αναφέρθηκε στην πιθανότητα η Ουκρανία να περάσει υπό ρωσικό έλεγχο, υπονοώντας ότι το μέλλον της χώρας παραμένει αβέβαιο. «Μπορεί να καταλήξουν σε συμφωνία, μπορεί να μην καταλήξουν σε συμφωνία. Μπορεί να γίνει ρωσική κάποια μέρα, μπορεί και να μη γίνει», δήλωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής κυριαρχίας της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να συνοδεύεται από ανταλλάγματα που θα ωφελούν άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από το Κίεβο πρόσβαση σε ουκρανικές σπάνιες γαίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών. «Θέλω τα χρήματά μας να είναι ασφαλή, διότι δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η αξία των σπάνιων γαιών που ζητήθηκαν από την Ουκρανία αγγίζει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

