Κάνιε Γουέστ – Μπιάνκα Σενσόρι διαζύγιο: Τίτλοι τέλους για το “σκανδαλώδες” ζευγάρι

Οριστικό φαίνεται πως είναι το τέλος στον γάμο του Κάνιε Γουέστ και της Μπιάνκα Σενσόρι, σύμφωνα με τη Daily Mail. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022, έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά για τον διακανονισμό του διαζυγίου, με την αρχιτέκτονα να λαμβάνει πληρωμή 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόφαση για τον χωρισμό τους φαίνεται να επιταχύνθηκε μετά την προκλητική εμφάνιση της Σενσόρι στο κόκκινο χαλί των Grammys, όπου φόρεσε ένα διάφανο φόρεμα, αφήνοντας εκτεθειμένο το σώμα της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γουέστ της είχε ζητήσει να βγάλει τη γούνα της και να «κάνει σκηνή», κάτι που φάνηκε να την ενοχλεί ιδιαίτερα. Παρόλα αυτά, ακολούθησε τις οδηγίες του.

EXCLUSIVE: Kanye West and Bianca Censori SPLIT! Couple ‘plan to divorce’ days after naked Grammys stunt and rapper’s vile anti-Semitic meltdown https://t.co/pCJuWqFJxH

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 13, 2025