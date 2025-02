Αγίου Βαλεντίνου 2025: Η τρυφερή ανάρτηση της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ

Με ένα τρυφερό μήνυμα γιόρτασαν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, μοιράζοντας μια ιδιαίτερη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας δημοσίευσε τη ρομαντική εικόνα στο X (πρώην Twitter) και το Instagram, τιμώντας τη γιορτή της αγάπης. Η φωτογραφία, με φόντο ένα καταπράσινο δάσος, προέρχεται από το συγκινητικό βίντεο που είχε δημοσιεύσει η 43χρονη πριγκίπισσα τον Σεπτέμβριο, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας της. Τραβήχτηκε το περασμένο καλοκαίρι στους κήπους του κτήματος Σάντρινγκχαμ, όπου το ζευγάρι πέρασε ποιοτικό χρόνο μαζί με τα παιδιά του, τον 10χρονο Τζορτζ, την 9χρονη Σάρλοτ και τον 6χρονο Λούις, κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης της Κέιτ.

Στο στιγμιότυπο, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίζονται σε μια χαλαρή, ανέμελη στιγμή. Καθισμένοι σε μια καρό κουβέρτα στο δάσος, ο Γουίλιαμ δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο της συζύγου του, ενώ εκείνη χαμογελά ζεστά. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα emoji κόκκινης καρδιάς, στέλνοντας ένα ακόμα μήνυμα αγάπης προς τους θαυμαστές τους. Η δημοσίευση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την πρόσφατη εμφάνιση του πρίγκιπα Γουίλιαμ στη London Screen Academy στο Highbury, στο βόρειο Λονδίνο.

Οι θαυμαστές του ζευγαριού ενθουσιάστηκαν με τη φωτογραφία, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα στιγμιότυπο «αληθινής, παντοτινής αγάπης». Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αποτελεί επίσης μια αναφορά στη δύσκολη χρονιά που πέρασε το ζευγάρι, καθώς η οικογένεια είχε χρησιμοποιήσει μια διαφορετική λήψη από το ίδιο βίντεο στη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους. Όσον αφορά την επιστροφή της Κέιτ στα δημόσια καθήκοντα, αυτή αναμένεται να συνεχιστεί σταδιακά μέσα στο 2025. Ωστόσο, οι βασιλικοί αναλυτές σημειώνουν πως δεν πρέπει να αναμένεται η επιστροφή της στον ίδιο φόρτο εργασίας που είχε πριν. Παράλληλα, οι επίσημες περιοδείες στο εξωτερικό φαίνεται πως προς το παρόν δεν βρίσκονται στον προγραμματισμό, παρά το γεγονός ότι ο Γουίλιαμ είχε αναφέρει πέρυσι πως ενδέχεται να πραγματοποιήσουν μερικά ταξίδια στο μέλλον.

❤️ pic.twitter.com/qKNrbZ5QQc

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 14, 2025