Σαντορίνη βουητό: Ο Καραστάθης εξηγεί γιατί ακούγονται ήχοι από το υπέδαφος

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη, σε συνδυασμό με αναφορές για βουητό που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η σεισμική διέγερση που καταγράφεται στην περιοχή έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του ηφαιστείου, ενώ οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) πως καταγράφεται αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο, γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη γεωδυναμική δραστηριότητα. «Ακούγεται ένας θόρυβος, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα την προέλευσή του», αναφέρει χαρακτηριστικά το EMSC, επισημαίνοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης. Ο γεωφυσικός και σεισμολόγος Luis Donoso υπογράμμισε ότι κατά τα τελευταία 40 λεπτά παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στο σεισμικό μοτίβο στους σταθμούς της περιοχής. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί THERA (Σαντορίνη) και APE (Απείραθος) εμφανίζουν σταθερή αύξηση του σεισμικού πλάτους, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ένταση της δραστηριότητας είναι ασυνήθιστη, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να συνδεθεί άμεσα με ηφαιστειακή διέγερση.

Παρά την αρχική ανησυχία, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δρ. Βασίλης Καραστάθης, τόνισε ότι η σεισμική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε δεν σχετίζεται με ηφαιστειακή αφύπνιση. «Την ώρα που καταγράφονταν οι σεισμοί, οι εμπλεκόμενοι σεισμολόγοι παρακολουθούσαμε σε πραγματικό χρόνο τις κυματομορφές. Το αναλύσαμε άμεσα και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μια σειρά από μικρούς σεισμούς, που ωστόσο δημιούργησαν την εντύπωση ηφαιστειακού βουητού», ανέφερε ο κ. Καραστάθης.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως “volcanic tremor”, είναι ένα σεισμικό σήμα χαμηλής συχνότητας που συνήθως συνδέεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα. Ωστόσο, ο κ. Καραστάθης ξεκαθάρισε πως οι αναλύσεις δεν επιβεβαιώνουν τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς πρόκειται για ένα σύνολο μικρών σεισμών που παρουσιάστηκαν πυκνά σε χρονική αλληλουχία. «Το φαινόμενο φαίνεται να αποκλιμακώνεται, αλλά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για παροδική σεισμική δραστηριότητα ή αν υπάρχει κάποια βαθύτερη αιτία», πρόσθεσε.

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4

