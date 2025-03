Τζίτζι Χαντίντ για Μπράντλεϊ Κούπερ: Τον σέβομαι τόσο πολύ ως δημιουργό, νιώθω ότι μου δίνει τόσα πολλά

Η Τζίτζι Χαντίντ μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ, μιλώντας στο περιοδικό Vogue, όπου κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους Απριλίου. Αναφερόμενη στην επιρροή του ηθοποιού στη ζωή της, αποκάλυψε ότι της έχει ξαναγεννήσει την αγάπη για τις τέχνες. “Με έχει κάνει να επιστρέψω στο θέατρο, και είναι υπέροχο να το έχω ξανά στην καθημερινότητά μου”, δήλωσε, περιγράφοντας τη σχέση τους ως “ρομαντική και ευτυχισμένη”. Το 29χρονο μοντέλο υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής εξέλιξης μέσα σε μια σχέση, σημειώνοντας πως είναι απαραίτητο “να γνωρίζεις την αξία σου και να βρίσκεις έναν σύντροφο που βρίσκεται στην ίδια φάση της ζωής του. Να δουλεύετε και οι δύο για να γίνετε οι καλύτερες εκδοχές του εαυτού σας. Νιώθω πραγματικά τυχερή”.

Η Χαντίντ μίλησε με θαυμασμό για την καλλιτεχνική φύση του συντρόφου της. “Τον σέβομαι βαθιά ως δημιουργό και νιώθω ότι μου προσφέρει απίστευτη ενθάρρυνση και πίστη στις δυνατότητές μου. Το να σε στηρίζουν άνθρωποι που θαυμάζεις, σου δίνει απίστευτη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αν δοκιμάσω κάτι νέο; Πηδάς και παίρνεις το ρίσκο”. Η γνωριμία τους ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθησαν μαζί στη Νέα Υόρκη, και από τότε η σχέση τους εξελίσσεται δυναμικά. Εκτός από το γεγονός ότι και οι δύο είναι δημόσια πρόσωπα, μοιράζονται και έναν κοινό ρόλο, εκείνον του γονέα. Ο Κούπερ έχει μια 8χρονη κόρη, τη Λέα ντε Σεν, από τη σχέση του με την Ιρίνα Σάικ, ενώ η Χαντίντ έχει μια 4χρονη κόρη, την Κάι, από τη σχέση της με τον Ζέιν Μαλίκ.

