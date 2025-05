Trish Christakis: Η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ που έγινε viral με μια φωτογραφία και… την αγάπη για τον Ολυμπιακό

Μια μόνο φωτογραφία χρειάστηκε για να κάνει την Trish Christakis το όνομα που συζητούν εκατομμύρια χρήστες στα social media. Η εντυπωσιακή Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος του CBS έγινε viral μετά τον τελευταίο αγώνα των Μαϊάμι Χιτ στα πλέι οφ του NBA, με την ανάρτησή της να κατακλύζεται από σχόλια θαυμασμού. Πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές και 114.000 likes δεν άλλαξαν τίποτα για την ίδια. Με μια απλή και διακριτική φράση –«Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας»– έκλεισε το κεφάλαιο της ξαφνικής προβολής, ανανεώνοντας το ραντεβού της με το κοινό στα παγοδρόμια, για τα ματς χόκεϊ των Florida Panthers.

lol hello 👋🏼 thank you for the love!

Anyways…go Panthers, onto playoff hockey! https://t.co/XZqxkWC1Hr

— Trish Christakis (@TrishChristakis) April 30, 2025