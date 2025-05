Κολλημένοι στα κινητά, άργησαν να καταλάβουν το… γκολ που τους χάριζε τον τίτλο

Η Αϊντχόφεν είναι πλέον αγκαλιά με τον τίτλο στην Eredivisie — κι όμως, οι περισσότεροι φίλαθλοί της το κατάλαβαν… μερικά δευτερόλεπτα αργότερα. Το βράδυ της Τετάρτης (14/5), ο Άγιαξ ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Γκρόνινγκεν, δεχόμενος το γκολ της ισοφάρισης στο 90+8′, σε μια φάση που αλλάζει τα δεδομένα του πρωταθλήματος και στέλνει την PSV στο +1, μία μόλις αγωνιστική πριν το φινάλε.

Η ομάδα του Πέτερ Μπος είχε κάνει νωρίτερα το καθήκον της, νικώντας με 4-1 τη Χέρακλες. Οι φίλαθλοι και οι παίκτες της όμως δεν πανηγύριζαν – κοιτούσαν κολλημένοι τις οθόνες των κινητών τους, περιμένοντας ένα σκορ από άλλη πόλη για να απελευθερώσουν τα συναισθήματά τους. Και όταν τελικά έσκασε η ειδοποίηση, όταν οι πρώτες εικόνες του 2-2 εμφανίστηκαν στα live apps, κανείς δεν αντέδρασε αμέσως. Χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα — σαν η αλήθεια να χρειαζόταν χρόνο να διαπεράσει τις οθόνες και να γίνει αντιληπτή. Κι ύστερα, η έκρηξη. Ένα ολόκληρο γήπεδο που μέχρι τότε κρατούσε την ανάσα του, ξεσπά σε πανηγυρισμούς. Παίκτες και κόσμος έγιναν ένα, ενώ η στιγμή είχε ήδη συμβεί — αλλά είχε αργήσει να βιωθεί. Γιατί όλοι είχαν στραμμένα τα μάτια εκεί όπου η πραγματικότητα φτάνει… με καθυστέρηση.

PSV fans & staff after hearing Ajax conceded in the 99th minute:

pic.twitter.com/f9eIhGfszK

