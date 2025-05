Τραμπ για Γαλλία: Χωρίς εμάς η Ευρώπη θα μιλούσε γερμανικά

Με σχόλια που προκάλεσαν αντιδράσεις και ειρωνείες προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, υποβαθμίζοντας τη συνεισφορά των άλλων κρατών και δη της Γαλλίας. Μιλώντας από την αμερικανική στρατιωτική βάση αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι χωρίς την επέμβαση των Αμερικανών, «οι Ευρωπαίοι θα μιλούσαν σήμερα γερμανικά – ίσως και λίγα ιαπωνικά». Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν ενώπιον στρατιωτικού ακροατηρίου, με αφορμή την επέτειο της λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη (8 Μαΐου 1945). Χρησιμοποιώντας δηκτικό ύφος, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν τιμούν επαρκώς τον καθοριστικό τους ρόλο στη νίκη επί των δυνάμεων του Άξονα, ενώ δεν δίστασε να ειρωνευτεί τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τους επίσημους εορτασμούς στη Γαλλία.

