Ισραήλ Eurovision 2025: Σήκωσαν σημαίες της Παλαιστίνης την ώρα που τραγουδούσε η Yuval

Παρά τις αυστηρές προσπάθειες της EBU (Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης) για να διατηρηθεί ένα αποπολιτικοποιημένο και ουδέτερο περιβάλλον στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2025, το Ισραήλ βρέθηκε για άλλη μία χρονιά στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης. Κατά τη διάρκεια του Β’ Ημιτελικού, και συγκεκριμένα κατά την εμφάνιση της Ισραηλινής συμμετοχής στο St. Jakobshalle της Βασιλείας, θεατές εντοπίστηκαν να υψώνουν σημαίες της Παλαιστίνης, αψηφώντας τον νέο κανονισμό που απαγορεύει ρητά την εμφάνιση οποιασδήποτε σημαίας πλην της εθνικής των διαγωνιζομένων χωρών. Η EBU είχε τροποποιήσει τους κανόνες μετά τα γεγονότα του 2024, απαγορεύοντας και σύμβολα όπως η σημαία Pride ή κοινωνικά μηνύματα, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την “ουδετερότητα” του διαγωνισμού. Ωστόσο, το κλίμα πόλωσης και οι αντιδράσεις που πυροδοτούνται από τη συμμετοχή του Ισραήλ, ειδικά στον απόηχο των γεγονότων στη Γάζα, αποδεικνύουν ότι η μουσική δεν μπορεί εύκολα να αποκοπεί από το πολιτικό πλαίσιο.

what is really happening during Israel performance ! #Eurovision #Eurovision2025 #FreePalestine pic.twitter.com/LK4ymKuWVZ

— dim (@chxildd) May 15, 2025