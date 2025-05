Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ σχέση: Λιώνει για τον τενίστα η ηθοποιός Έιζα Γκονζάλες

Λίγες μέρες μετά τα 34α γενέθλιά του, ο Βούλγαρος τενίστας Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ φαίνεται πως έλαβε το πιο ξεχωριστό δώρο – ένα δημόσιο ερωτικό μήνυμα από την 35χρονη Μεξικανή ηθοποιό Έιζα Γκονζάλες, με το οποίο επισημοποίησε τη σχέση τους. Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σταρ του Χόλιγουντ έγραψε: «Χρόνια πολλά στον άντρα των ονείρων μου. Είσαι ο ένας και μοναδικός, ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο τυχερή είμαι που σε γνώρισα». Η εξομολόγηση συνεχίστηκε με ακόμα πιο τρυφερά λόγια: «Έχεις αποκαταστήσει τόσα πολλά μέσα μου που δεν πίστευα ότι ήταν δυνατόν. Στον πιο ευγενικό άνθρωπο… θαυμάζω κάθε πτυχή της προσωπικότητάς σου. Ανυπομονώ να γιορτάσω πολλά, πολλά περισσότερα μαζί σου».

Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε δημόσια λίγες ώρες αργότερα, όταν το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο επίσημο gala του Φεστιβάλ των Καννών, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας της ηθοποιού. Έτσι, έδωσαν τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες για τη μεταξύ τους σχέση.

Οι φήμες είχαν πρωτοξεκινήσει στα τέλη Απριλίου, όταν η Έιζα εθεάθη στις κερκίδες του τουρνουά της Μαδρίτης, στο box του Ντιμιτρόφ. Μετά τον αγώνα, οι δυο τους αντάλλαξαν ένα θερμό φιλί, στιγμιότυπο που δεν άργησε να κάνει τον γύρο του κόσμου, πυροδοτώντας τα δημοσιεύματα.

Grigor Dimitrov with Eva Longoria and Eiza González after his win in Madrid👀😍🔥 pic.twitter.com/VD8iHVUnlJ

— Lina Shokh (@LinaShokh) April 26, 2025