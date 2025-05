Ενθρόνιση Πάπα Λέοντα ΙΔ’: “Επιλέχθηκα χωρίς να έχω καμία αξία, είμαι υπηρέτης σας”

Με την παρουσία πλήθους πιστών και δεκάδων επισήμων από όλο τον κόσμο πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 18 Μαΐου 2025, η τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό. Η τελετή ξεκίνησε στις 11:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας), σηματοδοτώντας και επίσημα την ανάληψη των παπικών καθηκόντων από τον νέο Ποντίφικα, έπειτα από την εκλογή του από το κονκλάβιο των καρδιναλίων στις 8 Μαΐου. Η ασφάλεια στην Αγία Έδρα ήταν δρακόντεια, με την κινητοποίηση δυνάμεων της Ελβετικής Φρουράς, χρήση drones, ελεύθερους σκοπευτές, καταδυτικές ομάδες στον Τίβερη και αυστηρούς ελέγχους στους δρόμους που οδηγούν στη Βασιλική. Παρά τα μέτρα, πάνω από 100.000 προσκυνητές πλημμύρισαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ενώ περισσότερες από 150 διεθνείς αντιπροσωπείες τίμησαν με την παρουσία τους την ιστορική αυτή στιγμή για την Καθολική Εκκλησία.

Pope Leo XIV prays at the shrine holding the relics of St Peter, inside the Vatican, before Mass

His opening Mass is attended by thousands of priests, along with hundreds of bishops and the college of Cardinals https://t.co/mwRwtDeO1l pic.twitter.com/yz7q6xGd5N

— Michael Haynes 🇻🇦 (@MLJHaynes) May 18, 2025