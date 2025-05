Ιστιοφόρο έπεσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν: Πανικός στη Νέα Υόρκη

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη, όταν εκπαιδευτικό ιστιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν, κατά τη διάρκεια νυχτερινής πλεύσης στον ποταμό Ιστ Ρίβερ. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 22 άτομα, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ καταστράφηκε σημαντικό μέρος της ανώτερης δομής των ιστίων του σκάφους. Το ιστιοφόρο, με την ονομασία Cuauhtémoc, πραγματοποιούσε εκπαιδευτική αποστολή με συνολικά 277 επιβαίνοντες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN. Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο Διαδίκτυο, δείχνοντας τα κατάρτια να συγκρούονται με την εμβληματική γέφυρα καθώς το πλοίο, φωταγωγημένο και με ανοιγμένα πανιά, επιχειρούσε να περάσει από κάτω.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού: περαστικοί που βρίσκονταν στις όχθες του Ιστ Ρίβερ απομακρύνονταν βιαστικά καθώς έβλεπαν το σκάφος να πλησιάζει επικίνδυνα τη γέφυρα. Στα ίδια βίντεο φαίνονται ναυτικοί με λευκές στολές να κρατιούνται από τα κατάρτια, τη στιγμή που το ιστιοφόρο χτυπά τη μεταλλική κατασκευή. Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού, σε επίσημη ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι όλοι οι τραυματισμοί σημειώθηκαν εντός του πλοίου και ότι κανένας επιβάτης δεν έπεσε στο νερό, γεγονός που απέτρεψε την ανάγκη επιχείρησης διάσωσης. Η γέφυρα του Μπρούκλιν, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Νέας Υόρκης, εγκαινιάστηκε το 1883 και συνδέει τις συνοικίες του Μανχάταν και του Μπρούκλιν. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές δεν έχουν εκδώσει ανακοίνωση για πιθανές φθορές στη δομή της γέφυρας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και για ενδεχόμενα λάθη πλοήγησης.

Appears that the Mexican Navy sailing vessel ARA Cuauhtémoc just demasted itself on the Brooklyn Bridge in New York City.

