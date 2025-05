«Μίκυ Μάους» τον φώναζαν – Σήμερα ο Qibao είναι σύμβολο ελπίδας

Μια ιστορία βαθιάς ανθρώπινης δοκιμασίας αλλά και αληθινού θάρρους συγκλονίζει την Κίνα και συγκινεί χιλιάδες χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο μικρός Qibao, μόλις τριών ετών, βίωσε από τις πρώτες ημέρες της ζωής του τον σωματικό και κοινωνικό αποκλεισμό, εξαιτίας μιας σπάνιας δερματικής πάθησης που κάλυπτε το κεφάλι του με μεγάλους και σκουρόχρωμους σπίλους (ελιές). Σήμερα, πέντε μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, χαμογελά ξανά – και μαζί του, χαμογελά και η ελπίδα. Ο Qibao γεννήθηκε στην επαρχία Φουτζιάν, στη νότια Κίνα, φέροντας στο κρανίο του αρκετές δερματικές αλλοιώσεις, που οι γιατροί αναγνώρισαν ως συγγενείς σπίλους (congenital naevi).

Η σπάνια αυτή πάθηση, που αφορά περίπου το 1% των νεογνών, προέρχεται από υπερπλασία των μελανοκυττάρων και μπορεί να επηρεάσει την ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού, ανάλογα με την έκταση και τη θέση της αλλοίωσης. Για την οικογένεια του Qibao, τα πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα αγωνία, προκαταλήψεις και σκληρά βλέμματα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όταν το παιδί υποβλήθηκε στη διαδικασία διατάσεως δέρματος, ώστε να δημιουργηθεί υγιής ιστός για μελλοντική κάλυψη των σημείων, το κεφάλι του έφερε δύο μεγάλα, διογκωμένα εξογκώματα, τα οποία κάποιοι χλεύασαν, αποκαλώντας τον «Μίκυ Μάους».

Parents of boy cruelly nicknamed ‘Mickey Mouse’ over giant growths caused by treatment for rare skin condition share their joy as he makes amazing transformation https://t.co/7KfEe6oA5K

— Daily Mail (@DailyMail) May 14, 2025