Τζορτζ Κλούνεϊ για Γλυπτά Παρθενώνα: «Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι να επιστραφούν»

Ένα ιστορικό ζήτημα που στοιχειώνει τις ελληνοβρετανικές σχέσεις εδώ και δύο αιώνες φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Με λόγια λιτά αλλά εμφατικά, ο Αμερικανός ηθοποιός και ακτιβιστής δηλώνει βέβαιος για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ανανεώνοντας δημόσια τη δέσμευσή του για έναν αγώνα που ξεκίνησε από το 2014.Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα», την οποία αναδημοσίευσε η Daily Mail, ο Κλούνεϊ ανέφερε με σιγουριά: «Θα επιστρέψουν. Το ξέρω», προσθέτοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ, θα συνεχίσουν «να πιέζουν μέχρι να γίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία». Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πρωτοτοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών τον Φεβρουάριο του 2014, κατά την προώθηση της ταινίας The Monuments Men στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Εμπνευσμένος από το περιεχόμενο της ταινίας –την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς που είχε λεηλατηθεί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο– είχε δηλώσει τότε: «Η επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα είναι το σωστό».

Η δήλωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον τότε δήμαρχο Λονδίνου, Μπόρις Τζόνσον, να ειρωνεύεται την τοποθέτηση του ηθοποιού, υποστηρίζοντας ότι «κάποιος πρέπει να του επιστρέψει τα δικά του μάρμαρα». Ο Κλούνεϊ απάντησε με σαρκασμό, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση του Τζόνσον «υπερβολή ποτισμένη με ουίσκι». Το ίδιο έτος, η Αμάλ Κλούνεϊ, δικηγόρος με εξειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμμετείχε σε ομάδα νομικών που παρέδωσε στην ελληνική κυβέρνηση αναλυτική έκθεση 600 σελίδων με προτάσεις για τη νομική διεκδίκηση των Γλυπτών. Αν και οι προτάσεις δεν υιοθετήθηκαν τότε, το υλικό κυκλοφόρησε αργότερα με τίτλο «Who Owns History?», ένα βιβλίο που η ίδια χαρακτήρισε «κραυγή δικαιοσύνης για την πολιτιστική επανένωση». Η νέα παρέμβαση του Τζορτζ Κλούνεϊ έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Παρότι το βρετανικό νομικό πλαίσιο –και συγκεκριμένα ο Νόμος του Βρετανικού Μουσείου του 1963– απαγορεύει την πλήρη και μόνιμη απομάκρυνση αντικειμένων από τις συλλογές του, το ζήτημα επανέρχεται με δυναμική που υπερβαίνει τα πολιτικά σύνορα. Ο Κλούνεϊ, σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Τζάνετ Σάσμαν, τόνισε: «Πολλά αντικείμενα πρέπει να επιστραφούν στους φυσικούς τους κατόχους. Αλλά κανένα δεν είναι πιο σημαντικό από τα Γλυπτά του Παρθενώνα».

Από την πλευρά του, το Βρετανικό Μουσείο διατηρεί σταθερά τη θέση ότι η απομάκρυνση των Γλυπτών από την Αθήνα στις αρχές του 19ου αιώνα από τον λόρδο Έλγιν ήταν νομίμως εγκεκριμένη από τις τότε αρχές. Οι υπεύθυνοι του ιδρύματος υποστηρίζουν ότι η παρουσία των Γλυπτών στο Λονδίνο προσφέρει διεθνή πρόσβαση και πολιτιστικό όφελος σε παγκόσμιο κοινό. Επιπλέον, αναφέρουν ότι δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα δανεισμού των Γλυπτών από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά μόνο αίτημα για οριστική επιστροφή, κάτι που βρίσκεται εκτός του επιτρεπτού πλαισίου του νόμου. Η νέα δημόσια τοποθέτηση του Τζορτζ Κλούνεϊ έρχεται να δώσει νέα ώθηση σε έναν διεθνή διάλογο με επίκεντρο την πολιτιστική ηθική και την ιστορική ευθύνη. Η Ελλάδα διεκδικεί, με σταθερότητα και τεκμηρίωση, την επανένωση των Γλυπτών στο φυσικό τους πλαίσιο: το Μουσείο της Ακρόπολης. Και η στήριξη προσωπικοτήτων όπως ο Κλούνεϊ, με παγκόσμια εμβέλεια, αναδεικνύει την καθολική διάσταση του αιτήματος. «Το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι ζήτημα πολιτιστικής δικαιοσύνης», όπως είπε χαρακτηριστικά σε συνομιλία του στη Νέα Υόρκη, όπου πρωταγωνιστεί αυτόν τον καιρό στο θεατρικό Good Night, and Good Luck.

