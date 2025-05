Πώς να κρατήσω τον γάμο μου: 4 παιχνιδιάρικοι τρόποι για να μη “χαθείτε”

Η σχέση σας μπορεί να είναι σταθερή. Είναι όμως παιχνιδιάρικη; Με τον σύζυγό μου, τον Τομ, έχουμε μια σειρά από μυστικά σήματα που χρησιμοποιούμε όταν είμαστε έξω μαζί. Αν του ρίξω ένα συγκεκριμένο βλέμμα και χαϊδέψω το πηγούνι μου, αυτό σημαίνει «έχω juicy κουτσομπολιό για σένα». Αν τραβήξω διακριτικά τον αριστερό μου λοβό, σημαίνει «ώρα να φεύγουμε». (Αν και τώρα που το αποκάλυψα, μάλλον θα το αποσύρω.) Μπορεί αυτά τα σήματα να θυμίζουν γυμνάσιο, αλλά ξέρετε τι; Είναι διασκεδαστικά. Ως ενήλικες, η αίσθηση του παιχνιδιού μπορεί να μη βγαίνει πάντα φυσικά. Αλλά το παιχνίδι βοηθά στην αντιμετώπιση του άγχους και αυξάνει τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή. Επίσης, φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους στις σχέσεις. Παιχνιδιάρικες συμπεριφορές όπως το χιούμορ, το πείραγμα ή το φλερτ, μπορούν να μας θυμίσουν τα πρώτα βήματα της σχέσης μας, λένε οι θεραπευτές John Kim και Vanessa Bennett, συγγραφείς του βιβλίου It’s Not Me, It’s You. Ωστόσο, οι παιχνιδιάρικες σχέσεις δεν προκύπτουν πάντα από μόνες τους, λέει η Roslyn Ashford, σύμβουλος ζευγαριών στο Μισισίπι. Πρέπει να τις αναζητήσουμε ή και να τις εφεύρουμε.

Ορίστε πώς:

1. Καλλιεργήστε «εσωτερικά αστεία»

Η έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που ήδη ξέρουμε: το χιούμορ είναι βασικό στοιχείο του παιχνιδιού στους ενήλικες. Ψάξτε για μικρές στιγμές μέσα στη μέρα που μπορείτε να προσθέσετε μια δόση ελαφρότητας, λέει η θεραπεύτρια Gaya Kodiyalam από τη Νέα Υόρκη. Η ίδια και ο σύζυγός της έχουν τόσα παρατσούκλια ο ένας για τον άλλον, που σπάνια χρησιμοποιούν τα κανονικά τους ονόματα. Έχουν επίσης δημιουργήσει τελετουργίες με δικό τους στυλ — όπως μια πρωινή αγκαλιά που την αποκαλούν «waggle». «Αυτές οι μικρές συνήθειες χτίζουν πραγματική οικειότητα», λέει. Άλλος τρόπος για διασκέδαση: οι φάρσες. Εμείς είχαμε ένα “τρέχον” αστείο με μια πλαστική κούκλα μωρού που η κόρη μας είχε μουτζουρώσει με μαρκαδόρους. Με τον καιρό, η Baby Doll απέκτησε μια απόκοσμη, τρομακτική όψη. Έτσι, τη μετακινούσα σε διάφορα σημεία του σπιτιού — στο ψυγείο, στο ντους — για να τρομάξω τον Τομ. Παιδικό; Ίσως. Αλλά διασκεδαστικό.

2. Στείλτε ανόητα μηνύματα

Η Δρ. Ashford και ο σύντροφός της στέλνουν ο ένας στον άλλο memes και emojis για να γελάνε. Της είπα πως στέλνω στον Τομ τα πιο παράξενα emoji που μπορώ να βρω, χωρίς κανένα σχόλιο. Ένα CD. Ένα αστακό. «Ή μπορείτε να μιλήσετε αποκλειστικά με emojis», είπε εκείνη, «και να αφήσετε τον σύντροφό σας να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα». Ένας φίλος μου στέλνει στον σύζυγό του, που ταξιδεύει συχνά για δουλειά, αστείες φωτογραφίες του σκύλου τους. Κάποιες φορές είναι κοντινά πλάνα ενώ τρώει με μανία. Άλλες, του φορά ψηφιακά καπέλα ή φουλάρια.

3. Οργανώστε ένα «μυστηριώδες» ραντεβού

Οι Kim και Bennett προτείνουν να παίρνετε εκ περιτροπής την ευθύνη για ένα μυστικό ραντεβού. Ένας το σχεδιάζει, ο άλλος απλώς εμφανίζεται. Τα δικά τους έχουν περιλάβει αναρρίχηση ή βόλτα με κάμπριο αυτοκίνητο. Μια εξαιρετική πηγή ιδεών, λένε, είναι οι εμπειρίες στο Airbnb — φθηνές δραστηριότητες από ντόπιους δημιουργούς. Το άτομο που δεν ξέρει το σχέδιο, πρέπει να έχει ανοιχτό μυαλό. Ακόμη κι αν πάει στραβά, κερδίζετε ένα ακόμη εσωτερικό αστείο. Η Kodiyalam συμβουλεύει τα ζευγάρια να σκεφτούν τι τα έκανε να νιώθουν «ζωντανά» όταν ήταν πιο νέοι — και να βρουν μια ενήλικη εκδοχή του. Ένα ζευγάρι που νοσταλγούσε τα κυνήγια θησαυρού και τις δοκιμασίες αντοχής, πήγε τελικά σε escape room. Αν παλιά σας άρεσε η ζωγραφική, μπορείτε να δοκιμάσετε μαθήματα με κρασί και καμβά.

4. Κάντε παιχνίδι τις αγγαρείες

Μπορείτε να μετατρέψετε βαρετές δουλειές του σπιτιού σε παιχνίδι, λέει η Kodiyalam. Π.χ. ποιος θα μαγειρέψει το πιο δημιουργικό πιάτο με υλικά που ήδη υπάρχουν, ή ποιος θα συμμαζέψει το σαλόνι πιο γρήγορα. Σε μια πρόσφατη βαρετή έξοδο για ψώνια με τον Τομ, χωρίσαμε τη λίστα και του είπα ότι όποιος τελειώσει πρώτος, θα πάρει ένα ξυστό των 5 δολαρίων. Εκείνος δεν νοιάζεται τόσο για λαχεία, όσο για την πρόκληση. Άρπαξε το καρότσι και ξεχύθηκε στα ράφια σαν ήρωας ταινίας δράσης. Και κέρδισε. Μου έδωσε το ξυστό. Κέρδισα 10 δολάρια. Τα έδωσα πίσω.