Τότεναμ – Μάντσεστερ τελικός Europa League: Ξύλο μεταξύ οπαδών

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (20/5) στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας, λίγες μόλις ώρες πριν από τη διεξαγωγή του τελικού του Europa League μεταξύ Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο Μπιλμπάο. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 21:00 τοπική ώρα, όταν ομάδα οπαδών των δύο αγγλικών συλλόγων συγκρούστηκε σε πολυσύχναστο δρόμο της πόλης. Η αρχική ένταση φαίνεται να ξεκίνησε από λεκτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες σύντομα εξελίχθηκαν σε χειροδικίες. Μια γροθιά που δέχθηκε φίλαθλος φέρεται να προκάλεσε την πτώση του, γεγονός που πυροδότησε γενικευμένη σύρραξη. Ακολούθησαν ρίψεις αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων καθισμάτων και τραπεζιών από γειτονικά καταστήματα, προτού οι ισπανικές αστυνομικές δυνάμεις επέμβουν για να αποκαταστήσουν την τάξη. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ δεν έγιναν συλλήψεις. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο προληπτικά, χωρίς τελικά να χρειαστεί διακομιδή.

