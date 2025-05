Δυτική όχθη πυροβολισμοί: Η ΕΕ καλεί το Ισραήλ να διερευνήσει το περιστατικό στην Τζενίν

Σοβαρές διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό κατά το οποίο Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών στην πόλη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Το συμβάν σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, εν μέσω εντεινόμενης διεθνούς κατακραυγής για τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και την ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει τον άμαχο πληθυσμό. Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, Ισραηλινοί στρατιώτες φαίνονται να στοχεύουν με τα όπλα τους προς την ομάδα των διπλωματών, πριν ακουστούν διαδοχικοί πυροβολισμοί. Οι παριστάμενοι, μεταξύ των οποίων και φωτορεπόρτερ, φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι προς τα οχήματά τους. Το παλαιστινιακό ΥΠΕΞ κατήγγειλε «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από τις κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Διπλωμάτης που συμμετείχε στην αποστολή, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, χαρακτήρισε την επίθεση «τρέλα». «Δεν ήταν μεμονωμένα πυρά. Ήταν επαναλαμβανόμενοι πυροβολισμοί», είπε, υπογραμμίζοντας τον αιφνιδιασμό της ομάδας, η οποία επισκεπτόταν την περιοχή κατόπιν συνεννόησης με τις ισραηλινές αρχές. Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι τα οχήματα της αντιπροσωπείας εισήλθαν σε μη εγκεκριμένη περιοχή και ότι ρίχθηκαν προειδοποιητικά πυρά για λόγους ασφαλείας. Σε ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη «λύπη» του για την «ταλαιπωρία» των διπλωματών.

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.

قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف من… pic.twitter.com/qafjqQP0Sg

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) May 21, 2025