Σπανούλης Final 4: «Πιο δύσκολο είναι για τα παιδιά μου που θα υποστηρίζουν και Ολυμπιακό και Μονακό»

Η συγκίνηση συναντά το καθήκον. Ο Βασίλης Σπανούλης επιστρέφει στον… τόπο των θριάμβων του, όχι όμως για να φορέσει τη φανέλα με το Νο7, αλλά για να βρεθεί απέναντί της. Στο Άμπου Ντάμπι, στον ημιτελικό της Euroleague, ο «Kill Bill» θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε Final Four και η μοίρα έγραψε το ιδανικό σενάριο: αντίπαλος ο Ολυμπιακός.

Με το γνώριμο πάθος, αλλά και με εμφανή συναισθηματική φόρτιση, ο τεχνικός της Μονακό παραδέχτηκε στη συνέντευξη Τύπου πως για τον ίδιο το παιχνίδι έχει και προσωπικές προεκτάσεις: «Για πάντα θα αγαπώ τον Ολυμπιακό, αλλά αύριο θα είμαι απέναντι. Για 40 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι – εγώ για τη Μονακό, εκείνοι για τον Ολυμπιακό. Πιο δύσκολο θα είναι για τα παιδιά μου που στηρίζουν και τις δύο ομάδες!»

Με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό μίλησε για την προπονητική ζωή: «Ως παίκτης σκεφτόμουν πάντα την ομάδα. Αλλά να σας πω την αλήθεια; Είναι πιο εύκολο να είσαι στον πάγκο. Εγώ έχασα τα μαλλιά μου, αλλά κέρδισα ένα όνειρο: να οδηγήσω τη Μονακό εδώ. Είμαι ευλογημένος.»

Όσο για την πρόκληση του ημιτελικού; «Το μπάσκετ αλλάζει. Ο Ολυμπιακός παίζει πλέον με ταχύτητα, κυκλοφορία, πολυφωνία. Εμείς θα κάνουμε αυτό που κάναμε όλη τη χρονιά. Χωρίς άγχος, με καρδιά. Άλλωστε, αυτή είναι η μαγεία της διαδρομής.»

Vassilis Spanoulis: “My kids will struggle supporting Olympiacos and Monaco, but they’ll be with their daddy”.

