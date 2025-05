Φειδίας Παναγιώτου – Ρωσία: Η συνέντευξη που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, “τι στο διάολο λες;”

Έντονη πολιτική και κοινωνική θύελλα έχει ξεσπάσει γύρω από το πρόσωπο του ανεξάρτητου Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, μετά από δηλώσεις και κινήσεις του που έχουν εκληφθεί από πολλούς ως φιλορωσικές, σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη παραμένει ευαισθητοποιημένη απέναντι στις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Caolan Robertson, που έγινε viral στην πλατφόρμα X, στάθηκε η αφορμή για ένα μπαράζ αντιδράσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Παναγιώτου αμφισβήτησε ευθέως τις μαρτυρίες για την αναγκαστική μεταφορά χιλιάδων Ουκρανών παιδιών στη Ρωσία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ίσως θέλουν να μείνουν εκεί». Η φράση του προκάλεσε οργισμένη αντίδραση από τον δημοσιογράφο, που απάντησε: «Μα έχουν απαχθεί! Τι στο διάολο λες;».

Fidias has been amplifying insane Kremlin propaganda for months, so I confronted him.

🚨 He said abducted Ukranian children are happy in russia

🚨 He refused to answer why he is putting out lies

He got angry

This is a mask off moment pic.twitter.com/3QjERhq3Aq

— Caolan (@CaolanRob) May 21, 2025