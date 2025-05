«The Platform»: Το έξυπνο σπίτι του μέλλοντος είναι ήδη εδώ

Ένα μικροσκοπικό, περιστρεφόμενο σπίτι, εμπνευσμένο από τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους του Αιγαίου, έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της κατοίκησης στο σήμερα, με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο αύριο. Το “The Platform” δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό πείραμα: είναι μια ευφυής, τεχνολογικά προηγμένη, πλήρως αυτοσυντηρούμενη κατοικία, που συνδυάζει την αειφορία με την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιωσιμότητα με την παράδοση.

Το έργο, δημιούργημα των Ελλήνων αρχιτεκτόνων Φώτη Γαζεπίδη και Άννας Χατζηιωάννου για την εταιρεία GConstructions, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό Zero Emission Wonders – Off the Grid 2024, ενώ ξεχώρισε και στον διαγωνισμό Buildner and Kingspan Microhome του ArchDaily. Δεν πρόκειται μόνο για αισθητικό θαύμα, αλλά για μια πρόταση με άμεση κοινωνική χρησιμότητα, σχεδιασμένη για να στεγάσει επιστήμονες και επαγγελματίες σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως τα ελληνικά νησιά, με τον πιο ευφυή και περιβαλλοντικά ευαίσθητο τρόπο.

Η κατοικία των 25 τετραγωνικών μέτρων στηρίζεται πάνω σε μια περιστρεφόμενη βάση που ακολουθεί την πορεία του ήλιου και του ανέμου, μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση. Η τεχνητή νοημοσύνη που ενσωματώνεται στο σύστημα, συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από το περιβάλλον και κατευθύνει τη θέση της κατασκευής ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, η βέλτιστη διαχείριση νερού, ακόμη και η ρύθμιση θερμοκρασίας. Το σπίτι κυριολεκτικά προσαρμόζεται ζωντανά στις ανάγκες των κατοίκων και στις απαιτήσεις του φυσικού τοπίου.

Φωτογραφίες από https:www.archetype.gr

Πέρα όμως από την ενεργειακή του αυτάρκεια, το “The Platform” ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αυτάρκειας: συστήματα για συλλογή βρόχινου νερού, βιολογικό καθαρισμό, κάθετους κήπους για την παραγωγή τροφής και διαχείριση αποβλήτων. Με μη μόνιμη θεμελίωση και αναστρέψιμη παρουσία στο τοπίο, η κατασκευή επιδιώκει το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το κόστος μιας τέτοιας μονάδας κυμαίνεται από 35.000 έως 55.000 ευρώ, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις παροχές, καθιστώντας το ένα εφικτό μοντέλο κατοικίας σε περιοχές με στεγαστικές ανάγκες. Ήδη, η Τήλος, το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί της Μεσογείου, συζητά με τους δημιουργούς για πιλοτική εγκατάσταση της “Πλατφόρμας”.

Αυτό όμως που καθιστά το έργο ξεχωριστό δεν είναι μόνο η τεχνολογική του πληρότητα, αλλά η ολιστική φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό του. Ο χρήστης τοποθετείται στο επίκεντρο ενός βιώσιμου οικοσυστήματος, με άξονα όχι τον ατομικισμό αλλά τη συλλογικότητα. Η μακροπρόθεσμη στόχευση του έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία μικρών κοινοτήτων από “Πλατφόρμες” που αλληλοτροφοδοτούνται, μοιράζοντας πλεονάσματα σε ενέργεια, νερό και τρόφιμα. Ένας νέος τύπος κοινωνικής αρχιτεκτονικής γεννιέται: μικρός σε κλίμακα, αλλά μέγιστος σε σημασία.

Το “The Platform” είναι μια σύγχρονη απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Είναι ευέλικτο, αναστρέψιμο, χαμηλού κόστους, ενεργειακά αυτόνομο και βαθιά ανθρώπινο. Ένα σπίτι από το μέλλον, φτιαγμένο για τις πραγματικές ανάγκες του παρόντος.