Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ παίρνει ανοιχτά το μέρος της Νίκολα Πελτζ – «Θα σε επιλέγω πάντα»

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαίνεται να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πίστης στη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, εν μέσω των εντεινόμενων φημών για ρήξη με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ.

Ο 26χρονος γιος του διάσημου ζευγαριού δημοσίευσε το Σάββατο ένα τρυφερό βίντεο στο Instagram, όπου εκείνος και η 30χρονη ηθοποιός διασχίζουν με μηχανή τους δρόμους, με τη Νίκολα να τον αγκαλιάζει σφιχτά.

Στη λεζάντα έγραψε: «Όλος μου ο κόσμος. Θα σε αγαπώ για πάντα. Πάντα θα επιλέγω εσένα, μωρό μου. Είσαι ο πιο υπέροχος άνθρωπος που γνωρίζω. Εγώ κι εσύ για πάντα μωρό μου».

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Page Six, η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την απουσία του Μπρούκλιν από το λαμπερό πάρτι γενεθλίων του πατέρα του για τα 50ά του γενέθλια, στις 3 Μαΐου, γεγονός που πυροδότησε ξανά τις φήμες για ρήξη στην οικογένεια.

Σύμφωνα με το Us Weekly, οι γονείς του ένιωσαν «προδομένοι» τόσο από τον Μπρούκλιν όσο και από τη Νίκολα και έκτοτε «δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί του ούτε με μήνυμα, ούτε με τηλεφώνημα». Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, «υπάρχει βαθιά ένταση που πηγάζει από τον έλεγχο και τις διαφορετικές προσδοκίες για το μέλλον του Μπρούκλιν». Παρά τις φήμες, ο ίδιος και η Πελτζ φαίνεται πως διανύουν ευτυχισμένες στιγμές.

«Ο Νίκολα και ο Μπρούκλιν είναι απόλυτα ευτυχισμένοι μαζί. Έχουν αφιερωθεί στο να χτίσουν έναν γάμο βασισμένο στην αγάπη χωρίς όρους, τη φροντίδα, τη στήριξη και την οικογένεια», τόνισε πηγή κοντά στο ζευγάρι. «Αυτή η υγιής σχέση φαίνεται πως έχει κάνει τον Μπρούκλιν να αναρωτηθεί για τη δική του οικογένεια και το πώς μεγάλωσε».

Την ίδια ώρα, πηγές του Page Six αποκάλυψαν ότι ο Μπρούκλιν βρέθηκε στο Λονδίνο για επαγγελματικές υποχρεώσεις την περασμένη εβδομάδα, χωρίς όμως να ενημερώσει τους γονείς του. «Ούτε που ήξεραν ότι ήταν στην πόλη», είπε χαρακτηριστικά μια πηγή. «Γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι η κατάσταση είναι τεταμένη στο παρασκήνιο».

Ούτε με τα αδέρφια του, Ρομέο (22), Κρουζ (20) και Χάρπερ (13), φέρεται να συναντήθηκε κατά την επίσκεψή του, ενώ και η Πελτζ άναψε νέα φωτιά, όταν σε ανάρτησή της για τη Γιορτή της Μητέρας παρέλειψε εντελώς τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο γυναίκες φημολογείται ότι ξεκίνησε από το 2022, όταν υπήρξε διαφωνία σχετικά με το νυφικό της Νίκολα στον γάμο της με τον Μπρούκλιν. Αν και στη συνέχεια προσπάθησαν να δείξουν πως έχουν ξεπεράσει τις διαφορές τους, ανεβάζοντας κοινές φωτογραφίες στα social media, η νέα απουσία της Νίκολα από το οικογενειακό αφιέρωμα δείχνει πως το κλίμα παραμένει τεταμένο.

Brooklyn Beckham says he will ‘always choose’ wife Nicola Peltz amid ‘tension’ with David and Victoria https://t.co/hsHIm2ipb4 pic.twitter.com/WiHMNjGoT6

— Page Six (@PageSix) May 25, 2025