Ιράν – Ισραήλ: Ποιοι είναι οι Ιρανοί ανώτατοι στρατιωτικοί και οι πυρηνικοί επιστήμονες που σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις

Τη μεγαλύτερη ίσως απώλεια σε ανώτατο στρατιωτικό και επιστημονικό προσωπικό των τελευταίων δεκαετιών φαίνεται να υπέστη το Ιράν, έπειτα από ευρείας κλίμακας ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες είχαν ως στόχο στρατηγικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters και επιβεβαιωμένες πληροφορίες ιρανικών κρατικών μέσων, τουλάχιστον 20 ανώτεροι αξιωματούχοι –μεταξύ αυτών στρατηγοί των Φρουρών της Επανάστασης και διακεκριμένοι επιστήμονες του πυρηνικού προγράμματος– σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, εστίασαν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και νευραλγικά στρατιωτικά κέντρα, σε μια σαφή προσπάθεια να διακοπεί η πρόοδος του Ιράν στον τομέα των πυρηνικών εξοπλισμών.

Στη λίστα των προσώπων που φέρεται να έχασαν τη ζωή τους περιλαμβάνονται μερικά από τα ισχυρότερα ονόματα της ιρανικής στρατιωτικής και πυρηνικής ηγεσίας:

🚨 BREAKING: Israel just carried out a series of pinpoint precision airstrikes, eliminating high-ranking Iranian leadership in one of the most consequential escalations in recent Middle East history.

Among those killed:

Gen. Hossein Salami, commander of Iran's Islamic

