«Θα μου πάρεις τη δουλειά, Μελάνια»: Η Πρώτη Κυρία επανεμφανίζεται δυναμικά, ο Τραμπ την επαινεί δημοσίως

Σε ένα σπάνιο δημόσιο στιγμιότυπο τρυφερότητας, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκαν ενωμένοι στο ετήσιο κοινοβουλευτικό πικνίκ του Λευκού Οίκου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να εκφράζει ανοιχτά την εκτίμησή του για τη συμβολή της συζύγου του τόσο στην επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης όσο και στον πρόσφατο νομοθετικό της ρόλο. Καθώς το προεδρικό ζεύγος βγήκε στο μπαλκόνι με θέα τον Νότιο Κήπο, ο Τραμπ απευθύνθηκε στους παριστάμενους βουλευτές και γερουσιαστές λέγοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω όλα τα υπέροχα μέλη της Βουλής και της Γερουσίας και τις όμορφες οικογένειές σας. Είναι μεγάλη τιμή να σας έχουμε στον Λευκό Οίκο. Θέλω να ευχαριστήσω τη μεγαλειώδη Πρώτη Κυρία μας που οργάνωσε αυτή την υπέροχη βραδιά». Τη στιγμή εκείνη γύρισε προς τη Μελάνια, άγγιξε απαλά το χέρι της και εκείνη χαμηλόφωνα απάντησε: «Ευχαριστώ», συγκεντρώνοντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Ο πρόεδρος Τραμπ, πιστός στο γνώριμο ύφος του, δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του και να κάνει λόγο για το «μεγάλο, υπέροχο νομοσχέδιο». Όμως, επανήλθε αμέσως στη Μελάνια, αποδίδοντάς της τα εύσημα για την προώθηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας κατά της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, η οποία εγκρίθηκε με διακομματική υποστήριξη. «Σε ευχαριστώ, Μελάνια. Όταν είδα ότι το νομοσχέδιο πέρασε διακομματικά, είπα: Θα μου πάρεις τη δουλειά, Μελάνια. Το έκανες, συγχαρητήρια. Είναι εξαιρετική δουλειά», είπε απευθυνόμενος στη σύζυγό του, η οποία χειροκρότησε δειλά και χαμογέλασε αμήχανα στο πλήθος.

Πρόκειται για τον νόμο Take It Down Act, που καθιστά παράνομη τη δημοσίευση –πραγματικών ή παραποιημένων με τεχνητή νοημοσύνη– σεξουαλικών εικόνων χωρίς συναίνεση, μια προσπάθεια που η Πρώτη Κυρία στήριξε με συνέπεια και η οποία κέρδισε την έγκριση της Γερουσίας τον Φεβρουάριο και της Βουλής τον Απρίλιο. Η δημόσια στήριξη και ο έπαινος του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο όπου έχει γίνει αισθητή η παρατεταμένη απουσία της Μελάνια από δημόσιες δράσεις και έχουν πυκνώσει τα σχόλια γύρω από την προσωπική τους σχέση. Η χθεσινή εμφάνιση φάνηκε να απαντά σε αυτόν τον σκεπτικισμό με τρόπο σαφή: ενότητα, κοινή γραμμή και ανάδειξη της Μελάνια όχι μόνο ως συμβολικής παρουσίας αλλά και ως ενεργής συνδιαμορφώτριας πολιτικής.

Πάντως, η βραδιά δεν κύλησε χωρίς αναταράξεις. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ είχε καταγγείλει νωρίτερα ότι η πρόσκλησή του στο πικνίκ αποσύρθηκε εξαιτίας της αντίθεσής του με τον προεδρικό προϋπολογισμό. «Νομίζω ότι είμαι ο πρώτος γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ που δεν προσκλήθηκε σε πικνίκ στον Λευκό Οίκο. Κάθε Δημοκρατικός θα είναι εκεί, κάθε Ρεπουμπλικανός, αλλά εγώ θα είμαι ο μόνος που αποκλείστηκε», είχε δηλώσει δηκτικά. Ωστόσο, ο Τραμπ έσπευσε να αποκαταστήσει την εικόνα μέσω ανάρτησής του στην Truth Social: «Φυσικά και ο γερουσιαστής Ραντ Πολ και η υπέροχη σύζυγός του και η οικογένειά του είναι καλεσμένοι στο ΜΕΓΑΛΟ Πάρτι απόψε στον Λευκό Οίκο. Άλλωστε, μου δίνει περισσότερο χρόνο για να πάρω την ψήφο του για το Μεγάλο, Υπέροχο Νομοσχέδιο!» Η Μελάνια, με την εντυπωσιακή και πιο ανεπιτήδευτη εμφάνισή της –λευκό πουκάμισο, floral παντελόνι και φούξια γόβες–, συγκέντρωσε διθυραμβικά σχόλια. «Τα μαλλιά της τέλεια, το ντύσιμο απλό αλλά κομψό. Το βλέμμα της, όπως πάντα, λαμπερό. 10/10», σχολίασαν υποστηρικτές της στα κοινωνικά δίκτυα. Το αποτέλεσμα; Ένα βράδυ που μετατράπηκε από τυπική κοινωνική υποχρέωση σε ένδειξη ανασχηματισμού ρόλων, με τη Μελάνια να προβάλλει ως πολιτικά δραστήρια και παρούσα – και τον Ντόναλντ Τραμπ να της το αναγνωρίζει δημόσια, ίσως για πρώτη φορά με τόσο ανοιχτό τρόπο.