Ινδία συντριβή αεροσκάφους: Αυξήθηκαν οι νεκροί

Μια από τις φονικότερες αεροπορικές καταστροφές του 21ου αιώνα σημειώθηκε στην Ινδία, με τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων να ανέρχεται σε 279 νεκρούς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας. Το επιβατικό αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 της Air India συνετρίβη ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Αχμενταμπάντ, με προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου. Η πτήση 171 απογειώθηκε στις 13:19 τοπική ώρα (11:09 ώρα Ελλάδας), ωστόσο οι πιλότοι εξέπεμψαν σήμα κινδύνου σχεδόν αμέσως μόλις το αεροπλάνο άρχισε να σηκώνεται από τον διάδρομο. Το Boeing έχασε απότομα ύψος και κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης, πλήττοντας μεταξύ άλλων ένα κέντρο φιλοξενίας φοιτητών και γιατρών, κοντά σε μεγάλο νοσοκομείο.

Passenger Ramesh Viswashkumar survived the Air India plane crash after reportedly jumping off the flight once it crashed.

According to news reports and Ahmedabad Police Commissioner GS Malik, he survived the crash and was taken to a hospital for treatment. He suffered injuries to… pic.twitter.com/Pj1WoYQCbU

