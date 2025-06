Ιράν – Ισραήλ: Τρεις νεκροί από τα αντίποινα και σημαντικές ζημιές

Σε μια δραματική κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, το Ιράν εξαπέλυσε νυχτερινό μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, απαντώντας με σφοδρότητα στις ισραηλινές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 80 τραυματίστηκαν, ενώ εκτεταμένες ζημιές καταγράφηκαν σε αστικά κέντρα. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, πραγματοποιήθηκαν έξι κύματα πυραυλικών επιθέσεων που στόχευσαν «στρατιωτικές βάσεις και κρίσιμες υποδομές» εντός ισραηλινού εδάφους. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τέσσερα κύματα επιθέσεων, με δεκάδες πυραύλους να πλήττουν περιοχές του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ. Οι αεράμυνες τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία, ενώ η Ραμάτ Γκαν υπέστη σοβαρές ζημιές με εννέα κτίρια να καταστρέφονται.

Το Ισραήλ απάντησε άμεσα με νέες αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους του Ιράν. Εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη, με βίντεο να δείχνουν στήλες καπνού και καταστροφές σε πολυκατοικίες και αεροδρόμια. Οι επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 78 άτομα και τραυμάτισαν περισσότερους από 320, σύμφωνα με τον Ιρανό πρέσβη στον ΟΗΕ. Στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατιωτικές βάσεις στη δυτική επαρχία του Ιράν, όπως αυτή της Ταμπρίζ, που «καταστράφηκε ολοσχερώς», ενώ στο Ισφαχάν ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την «καταστροφή εργοστασίου ουρανίου». Επιπλέον, στοχεύθηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και στο Φορντό, με περιορισμένες, κατά τις ιρανικές αρχές, ζημιές.

The footage appears to show real destruction in Tel Aviv from Iranian missile attacks on June 13-14, 2025. Credible sources like CBS News, Newsweek, and The New York Times report explosions and damage matching the video. IDF posts on X confirm missile launches and sirens. No…

