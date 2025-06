March to Gaza: Ένταση στην ειρηνευτική διαδρομή προς τη Γάζα

Έντονη ήταν η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ειρηνικής κινητοποίησης “March to Gaza”, με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών από 36 χώρες και τουλάχιστον 200 Ελλήνων ακτιβιστών, ανάμεσά τους τρεις Έλληνες βουλευτές και ένας ευρωβουλευτής.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αργά το βράδυ της Παρασκευής 13 Ιουνίου, υπήρξε επίσημη επικοινωνία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας με τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Αθήνα.

BREAKING: Clashes erupt in Egypt as local Egyptians confront Western leftist activists who arrived to “march to Gaza.”

Η ελληνική πλευρά μετέφερε σαφές μήνυμα προς τις αιγυπτιακές αρχές: να σεβαστούν τα δικαιώματα και τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται κοντά στο σημείο ελέγχου της Ισμαηλίας, ζητώντας την πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Egyptian kids are dragging off the Western activists who came to Egypt with the aid of breaking through the border to Gaza in order to deliver aid

The activists are shocked by the opposition their Global March to Gaza Initiative has been met with in Egypt pic.twitter.com/xizV4L2y5c

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 14, 2025