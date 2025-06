Μέση Ανατολή: Στρατηγικά χτυπήματα, ενεργειακές απειλές και το φάντασμα της γενικευμένης ανάφλεξης

Η Μέση Ανατολή βιώνει ένα από τα πιο κρίσιμα και επικίνδυνα επεισόδια των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η σύγκρουση Ισραήλ και Ιράν εισέρχεται σε φάση ανοιχτής πολεμικής αντιπαράθεσης, με δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και σημαντικά πλήγματα σε στρατηγικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η κλιμάκωση των τελευταίων ωρών έχει προκαλέσει σοκ στη διεθνή κοινότητα και έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου στην καρδιά της ενεργειακής σκακιέρας του πλανήτη.

Tel Aviv after Iran’s BBQ. pic.twitter.com/bzsSQii3BD

▶️ Footage reportedly shows the moment an Iranian missile hit a building in Bat Yam, southern Tel Aviv.@PressTV pic.twitter.com/foAnaEzyGg

— Azadar Hussain (@Azadar04) June 15, 2025