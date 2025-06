Στρατιωτική παρέλαση ΗΠΑ: “Η Αμερική είναι η καλύτερη χώρα του κόσμου”, είπε ο Τραμπ

Με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και πολιτικό συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσιγκτον, την οποία παρακολούθησε πανευτυχής ο Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα των 79ων γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν σε ολόκληρη τη χώρα, καταγγέλλοντας την πολιτική του Προέδρου και το «στρατιωτικό πρόσωπο» που, κατά την άποψή τους, επιχειρεί να προσδώσει στη δημοκρατία των ΗΠΑ.

JUST IN: THOUSANDS of patriots and troops just sang Happy Birthday to President Trump, before chanting USA! USA!

He was then presented with a flag that flew over the Capitol on the Army’s 250th Birthday

Patriotism is BACK in DC! pic.twitter.com/ByTYNVnbLK

— Nick Sortor (@nicksortor) June 15, 2025