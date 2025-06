Εμπαπέ νοσοκομείο: Τι συμβαίνει με τον Γάλλο επιθετικό

Από μια φαινομενικά απλή ίωση σε ανησυχητική ιατρική εξέλιξη οδηγήθηκε η κατάσταση του Κιλιάν Εμπαπέ, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος σούπερ σταρ διαγνώστηκε με οξεία γαστρεντερίτιδα και νοσηλεύεται, προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη σειρά εξετάσεων και να ξεκινήσει στοχευμένη θεραπεία για την ταχύτερη δυνατή ανάρρωση.

Αν και ακόμη δεν έχει δοθεί επίσημο χρονοδιάγραμμα επιστροφής, όλα δείχνουν ότι θα απουσιάσει από το επόμενο ματς της Κυριακής (22/6) απέναντι στην Πατσούκα, αφήνοντας κενό στη γραμμή κρούσης των «Μπλάνκος».

Τη θέση του στην αναμέτρηση με την Αλ Χιλάλ κάλυψε ο Γκονσάλο Γκαρσία, ο οποίος ανταποκρίθηκε με συνέπεια, πετυχαίνοντας και το μοναδικό γκολ της Ρεάλ. Ωστόσο, η απουσία του Εμπαπέ, έστω και προσωρινή, δημιουργεί εύλογη ανησυχία στην τεχνική ηγεσία, δεδομένης της κρίσιμης φάσης της αγωνιστικής περιόδου.

🚨⚠️ Real Madrid announce Kylian Mbappé has acute gastroenteritis and has been hospitalized for various tests and treatment. pic.twitter.com/AnzochwXt0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025