Η Ταϊβάν χρειάζεται ενέργεια – Η Κίνα ξέρει πού να χτυπήσει

Η Ταϊβάν, η οποία κατασκευάζει την πλειονότητα των προηγμένων μικροτσίπ παγκοσμίως, εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από εισαγόμενη ενέργεια. Ένα κινεζικό στρατιωτικό περιοδικό, το Naval and Merchant Ships, πρόσφατα ανέδειξε μια από τις μεγαλύτερες στρατηγικές αδυναμίες της νήσου. Η Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί έδαφος της Κίνας και απειλεί ανοιχτά με προσάρτηση, εισάγει πάνω από το 96% της ενέργειάς της. Η πλειονότητα αυτών των εισαγωγών –πετρέλαιο, άνθρακας και υγροποιημένο φυσικό αέριο– φτάνει δια θαλάσσης, με το πετρέλαιο να προέρχεται κυρίως από τη Μέση Ανατολή. Το περιοδικό επεσήμανε ότι η Κίνα θα μπορούσε να παραλύσει την Ταϊβάν απλώς μπλοκάροντας αυτά τα πλοία, «κερδίζοντας χωρίς να πολεμήσει». Τα τελευταία κινεζικά στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν φέρονται να προσομοιώνουν ακριβώς αυτό το σενάριο. Τυχόν αποκλεισμός θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την Ταϊβάν, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία, καθώς οι βιομηχανικές μονάδες του νησιού παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των προηγμένων ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται σε τεχνολογικά προϊόντα παγκοσμίως.

Όπως σημειώνει ο Τόμας Άιζακς, ειδικός στην πυρηνική ενέργεια, «όλες οι χώρες χρειάζονται ενεργειακή ποικιλομορφία, αλλά για την Ταϊβάν είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας». Ο βιομηχανικός τομέας της Ταϊβάν, με προεξάρχουσα την ενεργοβόρα βιομηχανία μικροτσίπ, καταναλώνει ήδη περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Η εταιρεία TSMC, βασικός προμηθευτής της Apple και της Nvidia, λειτουργεί 17 εργοστάσια (fabs) και προγραμματίζει άλλα έξι εντός του έτους, για να ανταποκριθεί στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση από την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, εταιρείες όπως η Google και η Amazon επενδύουν στο νησί. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 13%, λόγω των κέντρων δεδομένων και των νέων μονάδων ημιαγωγών.

Το 2016, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι έως το 2025 το 20% της ενέργειας της χώρας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, το 2023 αναθεώρησε τον στόχο στο 15%, επικαλούμενη νομοθετικές διαφωνίες και δυσκολίες στην απόκτηση γης για έργα καθαρής ενέργειας. Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού Taipower έχει κατασκευάσει μεγάλες ανεμογεννήτριες στη δυτική ακτή και φωτοβολταϊκά που παράγουν 14 μεγαβάτ. Στην ανατολική ορεινή και σεισμογενή περιοχή, η κρατική εταιρεία CPC έχει μετατρέψει παλιά γεωτρύπανα πετρελαίου σε γεωθερμικές μονάδες, φτάνοντας σε βάθος έως και 3 χιλιομέτρων. Η γεωθερμία καλύπτει λιγότερο από το 1% της σημερινής ενεργειακής ζήτησης. Η κυβέρνηση στοχεύει να φτάσει το 15% μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες. Ωστόσο, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα. Όπως αναφέρει ο Μπιλ Τσεν της CPC, οι μηχανικοί που απαιτούνται για τις εξειδικευμένες εργασίες αποθαρρύνονται από τις συνθήκες υπαίθρου και εγκαταλείπουν τη θέση τους πριν καν συμπληρώσουν έναν χρόνο.

