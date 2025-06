ΗΠΑ – Ιράν: Η Τούλσι Γκάμπαρντ αμφισβητεί δημόσια τον Τραμπ

Καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και η άμεση στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν μοιάζει πλέον ορατό ενδεχόμενο, ένα ηχηρό ρήγμα διαμορφώνεται στον πυρήνα της αμερικανικής ηγεσίας. Στο επίκεντρο, η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στις 10 Ιουνίου, η Γκάμπαρντ δημοσίευσε βίντεο στο X, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου και καταγγέλλοντας τους «πολεμοκάπηλους» της πολιτικής ελίτ. Η ανάρτησή της ήρθε λίγο μετά από συναντήσεις του Τραμπ με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι ζητούσαν τη στήριξη των ΗΠΑ σε επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο πρόεδρος φέρεται να θεώρησε την κίνηση της Γκάμπαρντ ως απροειδοποίητη δημόσια αμφισβήτηση της πολιτικής του γραμμής.

Το βίντεο αναφερόταν και σε πρόσφατο ταξίδι της στη Χιροσίμα, όπου η Γκάμπαρντ μίλησε για τις φονικές συνέπειες των πυρηνικών όπλων. Αν και οι δηλώσεις της συντονίζονται με τη ρητορική του αντιπολεμικού ρεύματος στο MAGA, πολλοί πλέον εκφράζουν απογοήτευση για τη στάση της. Ο ίδιος ο Τραμπ φέρεται να δυσφορεί όχι μόνο για το περιεχόμενο, αλλά κυρίως για το ύφος και τη δημόσια διάσταση των παρεμβάσεών της. Η Γκάμπαρντ, πρώην Δημοκρατική βουλευτής και βετεράνος, είχε ενταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ ως ένδειξη πλουραλισμού. Όμως η ρητορική της για το Ιράν φαίνεται να έχει διαταράξει την ισορροπία. Πηγές εντός του Λευκού Οίκου μιλούν για κλονισμό της εμπιστοσύνης, ενώ εξετάζεται ακόμη και η απομάκρυνσή της από την ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Παρά τις πιέσεις, η ίδια συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά της και να συμμετέχει στις κρίσιμες συσκέψεις. Ωστόσο, παρατηρείται απομάκρυνσή της από τον πυρήνα των αποφάσεων. Οι αναφορές σε ενδεχόμενη υποψηφιότητά της για την προεδρία το 2028 ενισχύουν τα σενάρια για σταδιακή αποστασιοποίησή της από τον Τραμπ και ανάδυση ως ανεξάρτητη πολιτική φωνή.

I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. pic.twitter.com/TmxmxiGwnV

— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) June 10, 2025