Πάμελα Άντερσον: Η επανάσταση της φυσικής ομορφιάς

Στα 57 της, η Πάμελα Άντερσον δεν απασχολεί πια τα φώτα της δημοσιότητας για τις αποκαλυπτικές της εμφανίσεις, αλλά για τη θαρραλέα επιλογή της να στραφεί στη φυσικότητα και να αμφισβητήσει τα κυρίαρχα πρότυπα ομορφιάς. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, η ηθοποιός του Baywatch μίλησε για την προσωπική της μεταμόρφωση: χωρίς μακιγιάζ, χωρίς φίλτρα, χωρίς προσποιήσεις.

«Οι άνθρωποι έχουν γίνει βαρετοί με όλα αυτά τα φίλτρα», δηλώνει, τονίζοντας ότι το να βλέπει κανείς τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι αποτελεί πράξη ελευθερίας. Στο εξώφυλλο του περιοδικού, ποζάρει με κοντό κούρεμα και τη φυσική της επιδερμίδα, ενσαρκώνοντας ένα νέο πρότυπο: αυτό της αυθεντικότητας.

Η απόφασή της να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες και να επιστρέψει στο Ladysmith του Καναδά υπήρξε εξίσου καθοριστική. Αναζητά την ποίηση, τον κινηματογράφο και τη μουσική μακριά από τα φώτα. «Θέλω απλώς να ζήσω όσο πιο αυθεντικά μπορώ. Και να ανακαλύψω ξανά ποια είμαι», λέει.

Rebirth of an icon: Pamela Anderson on her second act https://t.co/ogIBpJ1eLz

— BazaarUK (@BazaarUK) June 18, 2025