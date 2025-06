«Αλκατράζ με αλιγάτορες»: Ετοιμάζεται νέο κέντρο κράτησης μεταναστών στη Φλόριντα

Στη σκιά της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τη νέα προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η πολιτεία της Φλόριντα ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα την κατασκευή ενός νέου κέντρου κράτησης μεταναστών σε απομονωμένη περιοχή των βάλτων Έβεργκλεϊντς, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο για τις πολιτικές όσο και για τις περιβαλλοντικές της διαστάσεις. Το νέο κέντρο, που φέρει ήδη το προσωνύμιο «Αλκατράζ των Αλιγάτορων», έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει τουλάχιστον 1.000 μετανάστες, αξιοποιώντας τις φυσικές ιδιαιτερότητες του οικοσυστήματος – και συγκεκριμένα την άγρια πανίδα του – ως υποκατάστατο ασφαλείας. Η εγκατάσταση ανεγείρεται σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, μέσα στο εθνικό πάρκο των Έβεργκλεϊντς, ένα μοναδικό οικοσύστημα έκτασης 77.000 στρεμμάτων που φιλοξενεί πάνω από 2.000 είδη χλωρίδας και πανίδας.

Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Άτμαϊερ – πολιτικός σύμμαχος του Τραμπ και πρωτεργάτης του έργου – παρουσίασε το σχέδιο μέσω ανάρτησης στο X, επισημαίνοντας ότι η τοποθεσία επιτρέπει «οικονομικά αποδοτική» κατασκευή χωρίς την ανάγκη δαπανηρής περίφραξης, λόγω της παρουσίας «αλιγάτορων και πύθωνων» που θα αποτρέπουν αποδράσεις. Η πρώτη φάση της εγκατάστασης – με μεγάλες σκηνές ως προσωρινό κατάλυμα – αναμένεται να είναι επιχειρησιακή εντός 30 έως 60 ημερών, ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας της υπολογίζεται στα 450 εκατομμύρια δολάρια. Η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), την Τρίσα ΜακΛάφλιν, να δηλώνει ότι αναζητούνται λύσεις μέσω της FEMA, αξιοποιώντας διαθέσιμα κονδύλια.

Betty Osceola, Miccosukee elder and activist, called for a last-minute protest this past Sunday at the “Alligator Alcatraz” site.

Hundreds of people from across South FL showed up to demand no prisons on native land, no more development in the Everglades. An incredible turnout. pic.twitter.com/IYpBKzaYTi

— Mo 😷 (@mo_journeys) June 25, 2025