Χιόνισε στην έρημο Ατακάμα, την πιο ξηρή του κόσμου: Απίστευτη εικόνα!

Μια εικόνα που έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματική αντίκρισαν χθες επιστήμονες και κάτοικοι της βορείου Χιλής: η έρημος Ατακάμα, η πιο άνυδρη περιοχή του πλανήτη, σκεπάστηκε από ένα λεπτό, αλλά εντυπωσιακό στρώμα χιονιού. Ένα φαινόμενο τόσο σπάνιο, που ακόμα και οι έμπειροι κλιματολόγοι αιφνιδιάστηκαν.

Στο παρατηρητήριο ALMA, που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.900 μέτρων, το τοπίο άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες. Το αστεροσκοπείο ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και βίντεο με το μήνυμα: «ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Η έρημος Ατακάμα είναι καλυμμένη με χιόνι». Το τοπίο, άλλοτε καφέ και σκονισμένο, έμοιαζε τώρα με σεληνιακή πεδιάδα, ντυμένη σε ψυχρές αποχρώσεις λευκού.

AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! 🤩😱🥶 pic.twitter.com/ltfMmUWqha

Η Ατακάμα είναι μια γεωλογική και κλιματική ιδιαιτερότητα: σε ορισμένα σημεία της δεν πέφτει ούτε ένα χιλιοστό βροχής τον χρόνο, ενώ το έδαφός της είναι τόσο φτωχό σε οργανική ύλη, που χρησιμοποιείται από τη NASA για την προσομοίωση αποστολών στον Άρη. Δεν είναι τυχαίο ότι φιλοξενεί μερικά από τα πιο εξελιγμένα τηλεσκόπια του κόσμου, λόγω της απόλυτης διαύγειας του ουρανού.

Αν και σε μεγάλα υψόμετρα, όπως στο οροπέδιο Τσαχνιαντόρ, χιονοπτώσεις έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν, το φαινόμενο στα 2.900 μέτρα, στα ίδια τα κτίρια του ALMA, θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο. Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο ήταν πριν από δέκα χρόνια.

Ο καθηγητής Κλιματολογίας Ραούλ Κορδέρο, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για να συνδεθεί ευθέως το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, αλλά παραδέχθηκε πως τα επιστημονικά μοντέλα δείχνουν αυξημένη συχνότητα τέτοιων ακραίων επεισοδίων στην περιοχή.

❄️#Snow fell in the world’s driest desert, the #Atacama.

The desert in northern #Chile has been home to cutting-edge telescopes for decades. The #ALMA observatory in the Atacama reported that its main facility had not seen snow for 10 years.

Raul Cordero, a climate scientist at… pic.twitter.com/QiTRnqJCUp

— News.Az (@news_az) June 27, 2025