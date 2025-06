Βίντεο σοκ με τον Κίαν Χάρατ: Βίαιη επίθεση σε γυναίκα μετά από καβγά

Οργή και σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό βίας στην Ίμπιζα, με πρωταγωνιστή τον 23χρονο Άγγλο ποδοσφαιριστή της Όλντχαμ Αθλέτικ, Κίαν Χάρατ, που πριν λίγες εβδομάδες είχε γίνει ήρωας στο Γουέμπλεϊ σκοράροντας το νικητήριο γκολ για την άνοδο της ομάδας του. Αυτή τη φορά, όμως, το όνομά του βρέθηκε στη δημοσιότητα για τους χειρότερους λόγους. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε και αποκαλύφθηκε από τη «Daily Mail», ο Χάρατ φαίνεται να εκτοξεύει καρέκλα εναντίον γυναίκας, η οποία προσπαθούσε να σταματήσει καβγά ανάμεσα σε μέλη της παρέας του και άλλη ομάδα ανδρών, γύρω από την πισίνα ξενοδοχείου. Η γυναίκα καταρρέει κρατώντας το κεφάλι της, ενώ ο Χάρατ φεύγει από το πλάνο και άλλοι παρευρισκόμενοι πέφτουν στην πισίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρία του Μπράντον Γουότκινς, φίλου του Χάρατ, η παρέα τους δέχθηκε λεκτική πρόκληση από άλλους παραθεριστές, κάτι που οδήγησε σε σύρραξη. «Άρχισαν να πετούν καρέκλες γιατί δεν μπορούσαν να παίξουν ξύλο…», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ισχυρίστηκε πως η δική τους συμπεριφορά δικαιώθηκε από άλλους παριστάμενους που τους χειροκρότησαν. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής αναπαρήγαγε ο ίδιος το επίμαχο βίντεο και ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές του, παρά τη βίαιη συμπεριφορά που καταγράφηκε. Το περιστατικό έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες μετά την καθοριστική του συμβολή στον τελικό των play-offs απέναντι στη Σάουθεντ Γιουνάιτεντ, όπου χάρισε στην Όλντχαμ την επιστροφή στη League Two με γκολ στο 112′. Προς το παρόν, η διοίκηση της ομάδας δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση.

Oldham Athletic striker Kian Harratt (black shorts, circled) appears to throw a chair at a woman in a video recently shared to social media 🪑😳 pic.twitter.com/Z4ztYzA0N1

— The92Bible (@The92Bible) June 25, 2025