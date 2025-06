Καλοκαίρι Πολιτισμού 2025 στον Δήμο Περιστερίου: Μια γιορτή δημιουργίας για όλους

Ο Δήμος Περιστερίου συνεχίζει δυναμικά το θεσμό του Καλοκαιριού Πολιτισμού 2025, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καλύπτει κάθε πολιτιστικό ενδιαφέρον. Με ελεύθερη είσοδο, οι δράσεις φιλοξενούνται στο Άλσος Περιστερίου και ξεκινούν καθημερινά στις 20:30. Συναυλίες, θερινός κινηματογράφος, θέατρο σκιών, διεθνή φεστιβάλ και θεματικές βραδιές συνθέτουν ένα πολυμορφικό πρόγραμμα που φιλοδοξεί να προσφέρει ποιοτική ψυχαγωγία στους δημότες και επισκέπτες. Ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Π. Παχατουρίδης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Περιστέρι συνεχίζει και φέτος να αποτελεί φάρο πολιτισμού και δημιουργίας, ανοιχτό σε κάθε πολίτη, μικρό ή μεγάλο, χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Σε δύσκολες εποχές, ο πολιτισμός είναι το μεγαλύτερό μας αντίδοτο. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί το καλοκαίρι, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε, να συγκινηθούμε και να χαρούμε ως μια μεγάλη ενωμένη γειτονιά. Το Περιστέρι αξίζει το καλύτερο και το αποδεικνύει καθημερινά».

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Ιουλίου – Αυγούστου 2025

Τρίτη 1 Ιουλίου

Συναυλία του μουσικού σχήματος “ΑΦΥΠΝΙΣΗ”

Τετάρτη 2 Ιουλίου

Συναυλία-αφιέρωμα στον Θανάση Παπακωνσταντίνου

Συμμετέχουν: Γιώργος και Δημήτρης Γιαννής, Αλέξανδρος Ζοτάι, Γιάννης Ισμυρνιόγλου, Δημήτρης Κοράκης, Αλεξάνδρα Μάγκου, Δαμιανός Παπαμώρος, Γιώργος και Ράνια Φουρλάνου, Θανάσης Χαντζής.

Παρασκευή 4 Ιουλίου

Αφιέρωμα στο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι με τη Νάντια Καραγιάννη

Συμμετέχουν: Κ. Αναγνώστου, Χρ. Παπαθανασόπουλος, Δ. Μωραΐτης, Κ. Μπιλίσης, Γ. Καρτάλος, Α. Λοβέρδος, Ν. Καραγιάννης.

Σάββατο 5 Ιουλίου

Μεγάλη συναυλία με τον Πασχάλη – “Καλοκαιρινό Πάρτυ”

Συμμετέχει ο Stelios Mac (κιθάρα–τραγούδι)

Δευτέρα 7 Ιουλίου

Συναυλία με τους Group !n Therapy

Τρίτη 8 Ιουλίου

Διεθνές Χορευτικό Φεστιβάλ με συμμετοχές από Τουρκία, Δανία, Λιθουανία

Τετάρτη 9 Ιουλίου

“Μανώλης Καραντίνης – Τα πιο ωραία λαϊκά!”

Συμμετέχει η Αγγελική Πέτκου (τραγούδι) και ο Γιώργος Παγιάτης (πιάνο)

Παρασκευή 11 Ιουλίου

Νησιώτικη βραδιά “Στη Νάξο και στην Πάρο” με τη Βούλα Ρεφενέ

Συμμετέχουν: Ν. Γκαρδάσης, Κ. Τσελέντης, Κ. Παπαδάκης, Χορευτικός Όμιλος Φοιτητών

Σάββατο 12 Ιουλίου

“Μεγάλες Κυρίες Τραγουδούν” με την Άρτεμις Ματαφιά

Θεατρική απόδοση, τραγούδι, κείμενα: Ά. Ματαφιά

Μουσική επιμέλεια: Ν. Κούρος – Δ. Ανδρεάδης

Κυριακή 13 Ιουλίου

Kids Mega Cinema: Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2 (μεταγλωττισμένο)

Δευτέρα 14 Ιουλίου

Μεγάλη συναυλία με τον Νίκο Ζωιδάκη

Τετάρτη 16 Ιουλίου

Εκδήλωση Μνήμης: “Δεν ξεχνώ – 51 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο”

Με καλλιτεχνικά δρώμενα και παραδοσιακούς χορούς. Διοργάνωση: Δήμος, Παν. Αθηνών, Ένωση Κυπρίων Ελλάδος, Πρεσβεία Κύπρου

Παρασκευή 18 Ιουλίου

Θέατρο σκιών: “Ο Καραγκιόζης πάει διακοπές” (Θέατρο Σκιών Σπυρόπουλου)

Σάββατο 19 Ιουλίου

Kids Mega Cinema: Βαϊάνα 2 (μεταγλωττισμένο)

Δευτέρα 21 Ιουλίου

Kids Mega Cinema: Πάντινγκτον στο Περού (μεταγλωττισμένο)

Τετάρτη 23 Ιουλίου

Θέατρο σκιών: “Ο Καραγκιόζης Γιατρός”

Παρασκευή 25 Ιουλίου

Θέατρο σκιών: “Τα Γενέθλια του Κολλητηριού”

Σάββατο 26 Ιουλίου

Kids Mega Cinema: The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie (μεταγλωττισμένο)

Κυριακή 27 Ιουλίου

2ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης Δήμου Περιστερίου

Συμμετοχές από Ινδία, Αίγυπτο, Τουρκία, Γεωργία, Ελλάδα

Δευτέρα 28 Ιουλίου

Θέατρο σκιών: “Ο Γάμος του Μπάρμπα Γιώργου”

Τετάρτη 30 Ιουλίου

Θέατρο σκιών: “Ο Καραγκιόζης στη Ζούγκλα”

Παρασκευή 1 Αυγούστου

Θέατρο σκιών: “Ο Γάμος του Καραγκιόζη”

Σάββατο 2 Αυγούστου

Θέατρο σκιών: “Ο Καραγκιόζης Φούρναρης”

Δευτέρα 4 Αυγούστου

Θέατρο σκιών: “Τα 100 Εντάλματα του Καραγκιόζη”

Τετάρτη 6 Αυγούστου

Θέατρο σκιών: “Τα Αινίγματα της Βεζυροπούλας”

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Θέατρο σκιών: “Ο Καραγκιόζης πάει στο Survivor”

Τετάρτη 27 Αυγούστου

Θέατρο σκιών: “Ο Καραγκιόζης και οι Πειρατές της Καραϊβικής”

Παρασκευή 29 Αυγούστου

Θέατρο σκιών: “Ο Θησέας και ο Μινώταυρος”

Σάββατο 30 Αυγούστου

Θέατρο σκιών: “Τα Κολλητήρια σε αγώνες σκι & το μαγικό μπουκάλι”

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Άλσος Περιστερίου, με ώρα έναρξης 20:30 και ελεύθερη είσοδο.

