Σίντνεϊ Σουίνι – Τομ Μπρέιντι: Φήμες για νέο ειδύλλιο

Οι φήμες για ένα πιθανό νέο ειδύλλιο ανάμεσα στον Τομ Μπρέιντι και την ανερχόμενη σταρ του Χόλιγουντ, Σίντνεϊ Σουίνι, έχουν φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τη συνάντησή τους στον πολυσυζητημένο γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία. Σύμφωνα με πηγές της Daily Mail και του TMZ, η 27χρονη ηθοποιός ήταν το πρόσωπο που έκλεψε τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών, με πολλούς από τους καλεσμένους να προσπαθούν να την πλησιάσουν και να της μιλήσουν. «Ήταν το κέντρο της προσοχής, κάθε άνδρας την κοιτούσε, ήταν πραγματικά λαμπερή», ανέφερε χαρακτηριστικά άτομο από το περιβάλλον της εκδήλωσης. Ο Τομ Μπρέιντι, 46 ετών, πρώην αστέρας του NFL και ήδη μία από τις πιο περιζήτητες προσωπικότητες της αμερικανικής showbiz, φέρεται να έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Σουίνι. Οι δυο τους εθεάθησαν να συνομιλούν στο μπαρ του ξενοδοχείου, ενώ πληροφορίες θέλουν να χόρεψαν μαζί σε after party που κράτησε ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Άλλες πηγές, πάντως, αναφέρουν ότι ο Μπρέιντι ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός και χόρεψε με πολλούς καλεσμένους, μεταξύ αυτών και με την Μπρουκς Νέιντερ, με την οποία είχε παλαιότερα συνδεθεί φημολογούμενα.

Την επόμενη ημέρα, οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τον Μπρέιντι και τη Σουίνι να κάνουν βόλτα στους γραφικούς δρόμους της Βενετίας, συνοδευόμενοι από τον Ορλάντο Μπλουμ — χωρίς τη σύντροφό του Κέιτι Πέρι, γεγονός που πυροδότησε ξεχωριστές εικασίες περί κρίσης στο ζευγάρι. Το διαδίκτυο πήρε φωτιά με χιουμοριστικά και ειρωνικά σχόλια για το υποτιθέμενο ζευγάρι. «Ο Τομ Μπρέιντι έχει ήδη τα πάντα — αν είναι και με τη Σίντνεϊ, τότε είναι επίσημα αήττητος», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε πιο καυστικά: «Αυτό είναι το είδος της απληστίας που καταδικάζει η Βίβλος». Στον απόηχο του διαζυγίου του με τη Ζιζέλ Μπούντχεν, πολλοί έσπευσαν να συγκρίνουν τις δύο γυναίκες, με μερικούς να γράφουν ότι «η Ζιζέλ μπορεί να κέρδισε τη μάχη, αλλά ο Μπρέιντι κερδίζει τον πόλεμο». Από την πλευρά της, η Σουίνι —που είχε επιβεβαιώσει πριν μερικούς μήνες τον χωρισμό της από τον επί χρόνια σύντροφό της Τζόναθαν Νταβίνο— εντυπωσίασε όχι μόνο με την εμφάνισή της, αλλά και με τον φιλικό και χαλαρό χαρακτήρα της, όπως αναφέρουν παριστάμενοι.

